Köln (ots) - Charlotte Maihoff verstärkt künftig das Moderatorenteam von "RTL Aktuell". Ab September wird die 34-Jährige für die RTL-Hauptnachrichten im Einsatz sein und das Team um Chefmoderator Peter Kloeppel, Annett Möller (in Elternzeit) und Maik Meuser erweitern. Charlotte Maihoff vertritt im Wechsel mit Maik Meuser Anchorman Peter Kloeppel und wird auch an den Wochenenden als Moderatorin vor der Kamera stehen.



Michael Wulf, Chefredakteur RTL und Geschäftsführer infoNetwork: "Wir freuen uns, mit Charlotte Maihoff eine kompetente und sympathische News-Frau für unsere Hauptnachrichtensendung gewonnen zu haben. Mit ihrer Erfahrung verstärkt sie unser Moderatoren-Team bei 'RTL Aktuell' perfekt. Damit verfolgen wir weiterhin konsequent unsere Strategie, starke Gesichter für unsere starken Marken aufzubauen."



Charlotte Maihoff: "Das Team von 'RTL Aktuell' gilt als eines der besten im deutschen Nachrichtengeschäft. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesen Kollegen, auf die neue Aufgabe und darauf, ein Gesicht dieser Sendung zu werden."



Die gebürtige Saarländerin absolvierte nach ihrem Studium der Informationswissenschaft, französischen Linguistik und Wirtschaftsinformatik eine Redakteursausbildung an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Zudem sammelte sie reichlich Hörfunkerfahrung bei SR 1 Europawelle und SR 2 Kulturradio, WDR und Deutschlandfunk.Seit April 2010 moderiert Charlotte Maihoff die TV-Nachrichtensendung "aktuell" des Saarländischen Rundfunks und präsentiert den Nachrichtenblock im "aktuellen bericht". Außerdem steht sie seit 2014 für die "Tagesschau" und den ARD-Nachrichtenkanal "tagesschau24" vor der Kamera. Vertretungsweise moderiert sie seit 2015 auch das "Nachtmagazin" der ARD. Charlotte Maihoff lebt in Hamburg und Moskau.



OTS: RTL Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7847.rss2



Pressekontakt: Heike Speda RTL Television GmbH Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL RTL-Kommunikation Telefon: +49 221 456 74221 Fax: 0221 / 456 74290 heike.speda@mediengruppe-rtl.de