Die Papiere des Energieversorgers E.ON stecken seit dem Juni-Hochs in einer kurzfristigen Korrektur, konnten sich aber am gleitenden Durchschnitt EMA 50 wieder fangen und sind wieder zur Oberseite abgedreht - Damit setzt sich das Anfang des Monats aufgestellte Kaufsignal weiter fort und ermöglicht es noch schnell auf den abfahrenden Zug aufzusteigen.

Denn übergeordnet lässt sich seit Dezember 2016 ein intakter Aufwärtstrend beim Wertpapier von E.ON einzeichnen, der auf ein bisheriges Verlaufshoch von 9,16 Euro aufwärts gereicht hat. Damit hat die Aktie einen großen Teil der vorherigen Abwärtsbewegung wieder zur Oberseite korrigiert, ist allerdings noch nicht an das übergeordnete und in der letzten charttechnischen Besprechung vom 08. Juni 2017: "E.ON: Aktie steigt auf frische Jahreshochs an, Ziele bei..." Ziel aus Juli letzten Jahres bei 9,72 Euro angelangt. ...

