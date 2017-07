Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die vom 5. - 6. Juli im Rahmen der "2017 Experience China - Guangdong Cultural Tour to Europe" (China erleben - Guangdongs kulturelle Europatour 2017) vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Guangdong ausgerichteten Veranstaltungen, die in Berlin und Hamburg (Deutschland) stattfanden, haben für Interesse bei den lokalen Mainstream-Medien und der Bürgerschaft gesorgt.



"Chubby Women" - Mollige Frauenskulpturen stehen für Freude und Selbstvertrauen



Am 6. Juli machte die Xu Hongfei Sculpture Exhibition-Welttournee als Teil der "Guangdong Cultural Tour to Europe" Station in Hamburg. Unter dem Motto "Chubby Women" ("Mollige Frauen") sind insgesamt 16 Skulpturen des weltweit renommierten chinesischen Bildhauers Xu Hongfei an öffentlichen, leicht zugänglichen Plätzen der Stadt 11 Tage lang zu sehen. Eigens für diese Ausstellung ist dabei das Skulpturen-Trio City of Music, Love in a Fallen City und Mermaid entstanden. Die Passanten und Besucher zeigten sich begeistert von den fernöstlichen molligen, aber anmutigen Frauen, die dem Betrachter in ganz alltäglichen Situationen begegnen, und posierten gemeinsam mit den Skulpturen für Fotos und Schnappschüsse. Der Bildhauer möchte mit der Zurschaustellung der molligen Frauenskulpturen die Werte Fitness, Haltung und Gelassenheit, Harmonie, Optimismus und Selbstvertrauen fördern, die auf keine besondere Kultur oder Nation beschränkt sind, und den Bürgern der Stadt Hamburg zugleich die aktive, souveräne Lebensweise der Menschen in Guangdong (China) nahe bringen.



"Das Schöne mit kulturellem Austausch und Kommunikation zu verbinden ist ein der gesamten Menschheit gemeinsamer Wunsch", erklärte Shen Haixiong, Mitglied im Ständigen Ausschuss des Parteikomitees der Provinz Guangdong und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Eröffnungszeremonie der Veranstaltung. Die Bildhauerei ist eine Kunstform, die mit solidem Material arbeitet und sich besonders als Brücke für die Verbindung zwischen den Kulturen eignet. Die "molligen Frauen" drücken die vielfältige, positive, harmonische und freundliche Einstellung zum Leben aus, die sich die Chinesen von heute zu eigen gemacht haben und vermittelt den Hamburgern darüber hinaus ein tieferes Verständnis für das lebendige Umfeld und die kulturellen Werte des modernen China.



"Literatur und Kunst sind immer Spiegel eines Zeitalters und repräsentieren die verschiedenen Stile und Facetten einer Ära auf ideale Weise", so Shen weiter. Es gibt immer mehr herausragende Werke der chinesischen Literatur und Kunst, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Landes aufzeigen möchten. Diese Kunst mit ihren chinesischen Charakteristika auf die Weltbühne zu bringen, wird den internationalen Kulturaustausch für China erleichtern.



Kulturelle Relikte ziehen die Deutschen in ihren Bann



Während des G20-Gipfeltreffens kam in Hamburg die Ausstellung "East Meets West: Die Maritime Seidenstraße vom 13. - 17. Jahrhundert" im IMMH (Internationales Maritimes Museum Hamburg) zustande, die sowohl Hamburger als auch Touristen in ihren Bann zog. Die Ausstellung wurde in Kooperation vom IMMH und Mitarbeitern des Guangdong Museums konzipiert, sie bildet zudem einen wichtigen Bestandteil der "2017 Experience China-Guangdong Cultural Tour to Europe". Die Exponate stammen nach Angaben von Peter Tamm, Kurator des IMMH, aus dem dreizehnten bis siebzehnten Jahrhundert bzw. aus der Zeit der "Südlichen" Song-Dynastie bis zur frühen Qing-Dynastie in China. Die nach Themen wie Handel, Religionen, Kulturaustausch, historische Stätten und Unterwasserarchäologie gegliederte Ausstellung demonstriert Chinas Beitrag zur Entwicklung und zum Erfolg der Maritimen Seidenstraße und den Fortschritten in der Globalisierung.



Zu sehen sind rund 100 hauptsächlich aus dem chinesischen Guangdong stammende Exponate wie Porzellan, Gold- und Silberschmuck, Gewürze, Gemälde für den Export, Seiden, Steinmetzarbeiten, antike Bücher, Metallwaren, Bambuswaren, Schiffsmodelle und etc.



Kultureller Austausch als Katalysator für wichtige Errungenschaften



Am 5. Juli fanden die Eröffnungszeremonie der "China Innovation"-Ausstellung und die Feier zur Erstveröffentlichung der Serie "The Chinese Dream Guangdong Story" im Visual Arts Center Berlin (Deutschland) statt. Die Veranstaltung hatte fotografische Kunst wie die "Beautiful Guangdong"-Fotografien und innovative Produkte wie die UAV von EHang, einem Hightech-Unternehmen aus Guangzhou, zum Inhalt. Zum ersten Mal wurde auch die neue Ausgabe der "The Chinese Dream Guangdong Story" weltweit veröffentlicht, publiziert in Chinesisch und Englisch von der Guangdong Publishing Group und Guangdong People's Press. Die Serie umfasst 4 Bände, die die offenen, dynamischen, innovativen und auf Gemeinsamkeit ausgerichteten Eigenschaften Guangdongs vermitteln und Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen, mit denen die Leser auf der ganzen Welt Guangdong besser kennenlernen können.



