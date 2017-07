München (ots) - Die Sommerreisewelle hat Deutschland fest im Griff. Auch Nordrhein-Westfalen und der Süden der Niederlande starten in die Ferien. Hinzu kommen Autourlauber aus Skandinavien und anderen Regionen Europas. Auf vielen Routen muss am kommenden Wochenende mit kilometerlangen Staus gerechnet werden. Wer flexibel ist, sollte über ruhigere Alternativrouten oder auf einen Tag unter der Woche ausweichen. Dienstag und Mittwoch sind erfahrungsgemäß weniger stark frequentierte Reisetage. Auch beim Rückreiseverkehr werden die Behinderungen zunehmen. Im benachbarten Ausland sieht die Verkehrssituation genauso aus.



Auf diesen Strecken sind lange Staus zu erwarten:



- Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee - A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden - A 1 /A 3 / A 4 Kölner Ring - A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - A 1 /A 7/A 23 / A 24 Großraum Hamburg - A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau - A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel - A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A 7 Hamburg - Flensburg - A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A 9 Berlin - Nürnberg - München - A 10 Berliner Ring - A 11 Berlin - Dreieck Uckermark - A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock - A 24 Berlin - Dreieck Wittstock/Dosse - A 45 Dortmund - Hagen - Gießen - Aschaffenburg - A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen - A 93 Inntaldreieck - Kufstein - A 99 Umfahrung München



