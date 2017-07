Liebe Trader,

Seit Jahresbeginn schmiegt sich der Kursverlauf des japanischen Leitindex Nikkei 225 an eine äußerst markante Trendlinie (im Wochenchart blau markiert) unter volatilen Kursschwankungen oberhalb der 50-Wochen Durchschnittslinie an. Die bisherige Form des Kursgebildes erinnert zudem sehr stark an eine größere charttechnische Formation, die für eine baldige Rally beim Index sorgen könnte. Dabei geht es sich um nichts minderer als eine so inverse SKS-Formation zwischen 18.224 sowie grob 20.000 Punkten. Eine regelkonforme Auflösung einer Trendwendeformation dieses Ausmaßes könnte daher bei einem nachhaltigen Kursanstieg über die Nackenlinie das gewünschte Kaufsignal liefern und direktes Aufwärtspotential zu den Jahreshochs aus 2015 und noch viel höher freisetzen.

Long-Chance:

Rechnerisch ergibt sich aus dem vorliegenden Setup Kurspotential bis auf ein Niveau von 21.776 Punkten und damit weit über den bisherigen Höchstständen aus 2015. Doch hier muss zwingend und mindestens per Wochenschlusskurs das Niveau von rund 20.500 Punkten erst noch geknackt werden, damit die Wahrscheinlichkeit für eine Ausbruchsbewegung auch merklich ansteigt. Solange nämlich die Nackenlinie nicht überwunden ist, sind Rückfallrisiken allgegenwärtig präsent. Sollte der Index unerwartet unter die Marke von 19.570 Punkte zurückfallen, so ist mit einem Rücklauf der Notierungen zunächst auf das Niveau rund 19.000 Punkten zu rechnen, darunter könnte es sogar auf die darunter liegende 50-Wochen Durchschnittslinie bei 18.863 Zählern kommen. Aber selbst dann bliebe Käufern noch eine Restchance auf eine erfolgreiche Auflösung der beschriebenen inversen SKS-Formation.

Wiederstand: 20.203 / 20.258 / 20.350 / 20.400 / 20.500 / 20.550

Unterstützung: 19.866 / 19.742 / 19.598 / 19.500 / 19.273 / 19.184

Monatschart:



Wochenchart:



Nikkei 225-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 20.080 Punkte; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

