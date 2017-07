CHICAGO (IT-Times) - Die Marktforscher von Nielsen haben einen vielgenutzten Service untersucht: Das Musik-Streaming. Dieses hat im ersten Halbjahr 2017 Rekordwerte erreicht. So gaben die Marktanalysten von Nielsen bekannt, dass in der ersten Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres so viel Musik,...

Den vollständigen Artikel lesen ...