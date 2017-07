Die niedrigen Zinsen erschweren es, mit Staatsanleihen eine Rendite zu erzielen. Mit Unternehmens-Anleihen ist das möglich, z.B. breit gestreut mit dem Aramea Rendite Plus: Das Volumen des Rentenfonds stieg in kürzester Zeit um 100 Millionen Euro.Nach der Schulden- und Finanzkrise senkten die Zentralbanken die Zinsen kontinuierlich auf null. In den USA gibt es zwar bereits erste Versuche einer Zinswende, jedoch sind Marktbeobachter sich einig, dass es wohl in den nächsten Jahren nicht zu stark steigenden Zinsen kommen wird. Auch die Europäische Zentralbank gibt keine Anzeichen dafür, dass sich an diesem Bild etwas ändern könnte. Die Niedrigzinspolitik hat mehrere Auswirkungen auf Staaten, Banken und Unternehmen. Doch auch die Sparer trifft es hart: Es gibt keine Zinsen mehr auf dem Giro- oder Festgeldkonto - im Gegenteil: Banken erhöhen ihre Gebühren und die Belastung der Sparer steigt. Und auch der Markt für deutsche und europäische Staatsanleihen wirft kaum noch Rendite ab. Im schlimmsten Fall zahlen Anleger noch drauf.

