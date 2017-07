Project Metropolen 17

Project Metropolen 16

Während der ZBI Professional 10 in den Platzierungsendspurt geht, schickt Project einen neuen Immobilienentwicklungsfonds an den Start. Immobilienfonds haben auch die Handelskurse am Zweitmarkt beflügelt.Im ersten Halbjahr 2017 haben Anleger rund 52 Millionen Euro in Projekt Immobilienfonds eingebracht. Davon entfielen 45 Millionen Euro auf die beiden AIF Metropolen 16 und Wohnen 15. Wie das Nürnberger Unternehmen außerdem mitteilt, wurde gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 ein Umsatzplus von 45 Prozent durch den Verkauf der selbst entwickelten Wohnungen erzielt. Bis zum Stichtag am 30. Juni 2017 konnten insgesamt 446 Eigentumswohnungen im Wert von 161,7 Millionen Euro veräußert werden, dies seien 51 Prozent mehr Wohnungen als im vergleichbaren Vorjahreshalbjahr. Anleger, die von der Assetkompetenz des Immobilienentwicklers profitieren möchten, können seit kurzem in das neue Angebotinvestieren. Der Ansparfonds (monatliche Raten mind. 60 Euro) ist Nachfolger des kürzlich geschlossenen Wohnen 15 und wurde mit 15 Jahren Laufzeit konzipiert. Prognostiziert werden Gesamtausschüttungen in Höhe von 135,5 Prozent. Weiterhin in Platzierung ist der Einmalanlagenfonds. Dieser sieht neun Jahre Laufzeit und laut Prognose Gesamtausschüttungen von 156,20 Prozent vor.

