FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Montagmittag an den Gewinnen fest. Das Ergebnis des G20-Gipfels vom Wochenende in Hamburg wird positiv gewertet: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagt ein Marktteilnehmer. Auf Unternehmensseite steht die Konsolidierung im Reederei-Bereich im Blick. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 12.448 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.478 nach oben.

"Nun wartet der Markt auf den Beginn der Berichtssaison", sagt der Marktteilnehmer. "Steigen die Unternehmensgewinne so deutlich wie erwartet, haben auch die Kurse Aufwärtspotenzial", ergänzt er. "Die Rahmenbedingungen sind gut, so dass Marktteilnehmer Positionen mit Blick auf die Berichtssaison aufbauen könnten", sagt er. Freitag ist bereits großer Bankentag an der Wall Street, dann legen dort die Schwergewichte Citigroup, JP Morgan und Well Fargo ihre Zahlen vor.

Vom Umfeld kommt zum Start in die Woche kein Störfeuer. Der Euro liegt kaum verändert knapp unter der Marke von 1,14 Dollar. Und der Terminkalender ist zum Wochenauftakt noch relativ leer. Die Zinsentwicklung dürfte erst am Dienstag mit Reden mehrerer US-Notenbanker wieder in den Blick geraten. Bundesanleihen rentieren am Mittag bei 54 Basispunkten und damit leicht unter den Jahreshoch von 58 Basispunkten.

Konsolidierung bei Reedereien stützt Branchenstimmung

Leicht positiv für die gesamte Branche bewertet ein Aktienhändler die andauernde Konsolidierung im Reederei-Bereich. Mit der Übernahme von Orient Overseas durch die chinesische Cosco entsteht die drittgrößte Container-Reederei der Welt. Cosco strebt schon seit längerer Zeit an, zu den Großen der Branche zu gehören. Nun können sich die Chinesen gleich hinter Marktführer Maersk Line und der in der Schweiz ansässigen Mediterranean Shipping Co einreihen.

"Die Branche wird immer noch von Überkapazitäten geprägt, sie könnten mit der Konsolidierung abgebaut werden", so ein Händler. "Deshalb sollten auch die Konkurrenten wie Moeller Maersk oder Hapag Lloyd zumindest leicht profitieren", erwartet er. Orient Overseas legten um 20 Prozent. Hapag Lloyd gewinnen 3,8 Prozent und Moeller Maersk in Kopenhagen 3 Prozent.

Der norwegische Aluminiumkonzern Norsk Hydro (plus 0,8 Prozent) will alleine das Sagen beim Weiterverarbeiter Sapa haben. Dazu kaufen die Norweger den Joint-Venture-Partner Orkla bei Sapa heraus. Der Hersteller beispielsweise von Aluminiumprofilen werde dabei mit 27 Milliarden norwegischen Kronen bewertet, umgerechnet 2,8 Milliarden Euro. Norsk Hydro verspricht sich von der Transaktion Synergien von 200 Millionen Kronen jährlich, vor allem weil gebrauchtes Aluminium besser wiederverwertet werden kann.

Stada 2.0 - Annahmeschwelle soll gesenkt werden

Wie weithin erwartet, stellen Bain Capital und Cinven einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots. Die Konditionen sollen leicht angepasst werden. So wird die Annahmeschwelle auf nunmehr 63 Prozent gesenkt, hier war das erste Gebot gescheitert. Beim Preis gibt es einen kleine Verbesserung auf 66,25 Euro.

"Da es nach wie vor viele Fragezeichen gibt und ein erneuter Übernahmeversuch zumindest Zeit braucht, dürfte der Kurs sein Potenzial erst einmal ausgeschöpft haben", sagt ein Händler. Die Spekulationen um einen Einstieg von Elliott seien bisher nicht bestätigt worden. Stada notieren 1,4 Prozent höher bei 65,39 Euro.

GFT senkt die Ziele - Aktie bricht ein

GFT brechen nach einer Prognosesenkung ein. Ursache für die Gewinnwarnung sind Kostensenkungsmaßnahmen zweier Großkunden. "Viele Analysten waren zuletzt auf Kauf gestimmt", sagt ein Händler. Hier gebe es nun Anpassungsbedarf. "Der Druck dürfte noch nicht vorbei sein, hier greift erst mal keiner in das fallende Messer", so der Händler. GFT verlieren 10,1 Prozent.

Im DAX profitiert Eon (plus 2,3 Prozent) von einer Hochstufung aus dem Hause HSBC, während die Analysten der UBS die Lufthansa (minus 0,5 Prozent) auf Neutral gesenkt haben. Brenntag steigen im MDAX um 1,9 Prozent nach einer Kaufempfehlung der HSBC.

Der Börsengang des Fintech-Unternehmens Naga Group läuft hervorragend. Als erster Kurs wurden am Montag 3,60 Euro festgestellt, der deutlich über dem Ausgabekurs von 2,60 Euro lag. Gegen Mittag geht die Aktie bei 6,30 Euro um. Die Aktie des Hamburger Unternehmens, an dem auch das chinesische Unternehmenskonglomerat Fosun beteiligt ist, ist im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.477,91 0,41 14,07 5,69 Stoxx-50 3.128,93 0,41 12,62 3,93 DAX 12.448,40 0,48 59,72 8,43 MDAX 24.747,66 0,71 174,38 11,53 TecDAX 2.236,85 0,76 16,81 23,47 SDAX 10.885,48 0,71 76,83 14,35 FTSE 7.368,59 0,24 17,67 3,16 CAC 5.160,77 0,30 15,62 6,14 Bund-Future 160,95 0,41 -1,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.15 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1389 -0,12% 1,1403 1,1388 +8,3% EUR/JPY 130,09 -0,09% 130,21 129,90 +5,8% EUR/CHF 1,1009 +0,15% 1,0992 1,0988 +2,8% EUR/GBP 0,8848 +0,13% 0,8836 1,1313 +3,8% USD/JPY 114,22 +0,01% 114,21 114,08 -2,3% GBP/USD 1,2872 -0,26% 1,2905 1,2883 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,84 44,23 -0,9% -0,39 -23,0% Brent/ICE 46,37 46,71 -0,7% -0,34 -21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,69 1.213,22 -0,5% -5,53 +4,9% Silber (Spot) 15,28 15,61 -2,1% -0,33 -4,1% Platin (Spot) 901,50 907,75 -0,7% -6,25 -0,2% Kupfer-Future 2,63 2,64 -0,3% -0,01 +4,4% ===

