Luzern / Zürich - Die Krankenversicherung Sanagate stellt ihren Kunden ab sofort einen digitalen Gesundheitscoach zur Verfügung. Die Gesundheits-App "SanaHealth" wurde von der Schweizer Firma dacadoo entwickelt und soll die Versicherten auf spielerische Weise bei einem gesunden Lebensstil unterstützen.

Ihre Versicherungsangelegenheiten können die Kunden von Sanagate bereits vollumfänglich elektronisch abwickeln. Nun sollen Sie auch ihr Wohlbefinden mit einer digitalen Gesundheitsplattform verbessern können. In Zusammenarbeit mit dacadoo lanciert Sanagate die mobile Gesundheitsplattform "SanaHealth" und will so die digitale Gesundheitsförderung vorantreiben.

Die von der Schweizer Firma dacadoo entwickelte und in der Schweiz betriebene App "SanaHealth" ermöglicht es dem Nutzer, sportliche Aktivitäten zu messen sowie Ernährungs- und Schlafgewohnheiten aufzuzeichnen. SanaHealth unterstützt den Nutzer zudem mit individuellen Nachrichten bei einem gesunden Lebensstil. "SanaHealth ist eine App, für die alles zählt", erklärt Antonia Lepore, Leiterin Marketing und Services von Sanagate. "In Zusammenarbeit mit dacadoo können wir unseren Kunden eine mobile Gesundheitslösung anbieten, die ihnen eine umfassende Betrachtung der gesundheitsbeeinflussenden Lebensbereiche bietet." Lepore ist überzeugt, dass die Nutzer dank ...

