Wien - Bei einem weiterhin positiven Grundton war der Juni auf nahezu allen Aktienmärkten von Konsolidierungen geprägt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Zur Halbzeit des Jahres stehe für den MSCI EM Index ein sattes Plus von rund 17% zu Buche, rund doppelt so viel wie für die entwickelten Aktienmärkte.

