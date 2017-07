Wien - Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch sieht die EZB in einer "prekären Lage": Notenbankchef Draghi müsse die Nullzinspolitik aufrechterhalten, was den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes "noch schmerzhafter" mache - sofern er überhaupt noch möglich ist, so die Experten von "FONDS professionell".

