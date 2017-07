Düsseldorf (ots) -



Es ist nicht immer einfach, mit Rosacea den Alltag zu meistern, zum Beispiel, wenn das Gesicht morgens nach dem Aufstehen mal wieder feuerrot leuchtet oder von entzündlichen Pusteln übersät ist. Betroffene sind oft verunsichert: Darf ich Make-up verwenden? Wenn ja, welches? Wie decke ich Rötungen und Unebenheiten am besten ab? Ich bin ein Mann - ist Make-up für mich nicht total uncool? Um diese Fragen zu beantworten, hat die Aufklärungskampagne "Aktiv gegen Rosacea" einen Spezialisten an Bord geholt: den Beauty-Experten und Make-up-Artist Boris Entrup! Ab sofort können Sie ein Make-up-Tutorial mit Boris Entrup gewinnen. Bewerben Sie sich dafür bei der Online-Casting-Aktion "Be Handsome. Be Beautiful.". Gesucht werden ein Mann und eine Frau, die sich von Boris Entrup persönlich beraten und schminken lassen wollen. Betroffene lernen dabei, wie sie ihre Rosacea-Haut mit ein wenig Make-up und Geschick positiv zur Geltung bringen können. Dabei gibt es auch individuelle Tipps für Frauen und Männer! Hier geht's zum Casting: https://www.rosacea-info.de/casting



Das Make-up-Tutorial mit Boris Entrup findet am 25.September 2017 in Düsseldorf statt. Bewerben können sich Männer und Frauen, die an Rosacea leiden, in Deutschland wohnen und über 18 Jahre alt sind. Das Tutorial wird gefilmt und anschließend auf dem YouTube-Kanal von "Aktiv gegen Rosacea" veröffentlicht, um auch anderen Betroffenen zeigen zu können, wie sie ihre empfindliche Rosacea-Haut optimal schminken können. Wer sich für das Make-up-Tutorial bewerben will, kann vom 10.-23. Juli 2017 am Online-Casting teilnehmen: https://www.rosacea-info.de/casting. Einfach das Anmeldeformular vollständig ausfüllen und zwei Fotos hochladen. Mit etwas Glück sind Sie einer von zwei Gewinnern und dürfen Boris Entrup im September in Düsseldorf persönlich kennen lernen und sich von ihm professionell schminken lassen.



4 Millionen Rosacea-Betroffene in Deutschland



Mehr als 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an der chronischen Hautkrankheit Rosacea. Typische Krankheitsanzeichen sind anhaltende Rötungen, Knötchen und entzündliche Pusteln sowie sichtbar erweiterte Äderchen im Gesicht. Viele Betroffene wissen nicht, dass Sie an einer chronischen Hauterkrankung leiden. Deswegen ganz wichtig: Menschen, die typische Rosacea-Symptome an sich erkennen, sollten unbedingt einen Hautarzt aufsuchen. Rosacea ist nicht heilbar, aber es gibt gut wirksame Therapien, die die Symptome deutlich lindern können, bis hin zur völligen Erscheinungsfreiheit.



Die Aufklärungskampagne "Aktiv gegen Rosacea" möchte dazu beitragen, dass gut informierte Rosacea-Patienten eine frühzeitige Behandlung erhalten und ihren Alltag mit der Erkrankung besser meistern können. Unter http://www.rosacea-info.de/ finden Ratsuchende Informationen zu Ursachen, Diagnose und Therapie der Rosacea, zahlreiche Serviceangebote (z. B. Hautarzt-Suche, Rosacea-Tagebuch App, Broschüren) sowie praktische Tipps von Hautärzten und Kosmetik-Experten. News sowie die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Patienten bietet "Aktiv gegen Rosacea" mit einem Blog und einer Facebook-Seite (www.facebook.com/AktivGegenRosacea), wo Deutschlands größte Rosacea-Community mit über 9.000 Fans im täglichen Dialog aktiv ist.



