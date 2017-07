Die nationalen Heizölpreise sind unverändert in den Montag gestartet. Ölpreisverluste von Freitagnachmittag konnten sich nicht über das Wochenende hinaus behaupten. Nach festem Beginn kommt am Montagmittag jedoch bereits wieder neuer Abgabedruck an den Rohstoffbörsen auf, sodass es noch keine absehbare Wochentendenz für die Heizölpreisentwicklung gibt. Das Thema Angebot und Nachfrage hat den Ölmarkt ...

