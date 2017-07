Berlin (ots) -



Die Jugend feiert sich und ihre Stars - umfassender Ausbildungsbereich mit positiver Resonanz - über 1.400 Tänzer auf der Streetdance-Meisterschaft Berlin - Trendsport zum Ausprobieren indoor wie outdoor



Europas größtes Jugendevent begeisterte dieses Wochenende über 45.000 Jugendliche. Die einmalige Kombination aus Ausbildung, sportlichen Aktivitäten und junger Unterhaltung führte zu vollen Hallen, gefragten Konzerten, begeisternden Tanz- und Sportwettbewerben und nicht zuletzt zu einem coolen Sommergarten mit Europas größtem mobilen Pool im Zentrum. Die Aussteller meldeten erfolgreiche Beteiligungen und zeigten sich sehr zufrieden, teilweise auch überrascht, wie intensiv die jungen Besucher Informationen suchten und aktiv die vielfältigen Angebote wahrnahmen.



Aussteller wie die Bauindustrie Berlin-Brandenburg, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) oder andere potentielle Arbeitgeber kamen mit den Jugendlichen ins Gespräch und informierten umfassend über ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Ob Bubble-Football, Arrow Tag oder die perfekte Surfwelle, auf dem YOU Summer Break probierten die jungen Besucher Trendsportarten aus und begeisterten sich für neue Lifestyle-Produkte von großen Unternehmen und Medien wie Sony PlayStation, Fujifilm Instax, Scoolio oder JAM FM.



Daniel Barkowski, Projektleiter YOU Summer Break: "Die Jugendlichen sind neugierig, offen und wollen Neues ausprobieren. Der YOU Summer Break ist offensichtlich in Zeiten von Hashtags, Vlogs und YouTube perfekt, weil er in einer zunehmend digitalen Welt noch echte Begegnungen zwischen jungen Menschen und Marken wie Unternehmen ermöglicht. Unsere Aussteller wissen, dass die YOU der effektivste Weg ist, junge Zielgruppen zu erschließen und frühzeitig Markenbindung aufzubauen. Nicht zuletzt funktioniert die YOU für sie alsTrendscout, um die nächsten Hypes zu erkennen."



Erstmals begeisterte der YOU Squad Europas größtes Jugendevent



Die Veranstalter vernetzten Aussteller mit angesagten Online-Stars- analog und digital. Der YOU Squad, eine Team aus fünf jungen Microinfluncern aus den Bereichen Musik, Lifestyle und Sport, berichtete anderthalb Tage live vor Ort auf dem Berliner Messegelände. Chany Dakota, Joely White, Mike Leon, Sonny Loops und Justin Schmidt aka Prince of Passion bildeten den YOU Squad. Sie alle sind gefeierte Online-Stars auf Plattformen wie musical.ly oder Instagram mit beachtlicher Fanbase. Auf dem YOU Summer Break testeten sie spannende Sportarten und Trends aus, gaben zahlreiche Interviews, übernahmen Moderation und Programm bei Radiosendern oder bestanden kreative Challenges von Ausstellern wie ALBA Berlin, PlayStation, JAM FM, Hard Rock Cafe, Stiftung Menschen für Menschen, Ef Sprachreisen oder SauberKunst Seifenmanufaktur. Das Smartphone hatten sie immer dabei, um die zahlreichen Erlebnisse und Eindrücke in den Hallen und im Sommergarten gleich in Echtzeit mit ihrer Fangemeinde zu teilen.



YOU Squad 2017: "Der YOU Summer Break ist für uns ein wichtiges Event, denn hier treffen wir nicht nur unsere Fans, sondern können die neuesten Trends ausprobieren und uns zu zahlreichen Themen informieren. Wir hatten eine großartige Zeit und möchten uns besonders auch bei den Ausstellern bedanken, die sich so viele lustige Challenges für uns überlegt haben. Und dank Handy und Social Media konnten auch Fans, die es nicht nach Berlin geschafft haben, immer live dabei sein. Das ist auch die Idee hinter dem Squad: wir erleben den YOU Summer Break auch außerhalb Berlins für alle live mit."



Besuchermagneten waren die Streetdance-Meisterschaft Berlin und YOU in Concert am Sonntag: Mit einer Rekordbeteiligung von 1.400 Tänzern fand die Streetdance-Meisterschaft Berlin bereits zum dritten Mal auf dem YOU Summer Break statt. Die Tanz-Halle war mit durchschnittlich 2.200 Besuchern pro Tag immer voll und die Stimmung ausgelassen. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Musikstars, als Acts wie Mike Singer, Marcus & Martinus, Kayef, Ado Kojo, Moritz Garth, Serc651 oder Faye Montana tausenden von Fans mit coolen Beats auf dem Berliner Messegelände einheizten. Die Bühnenshows konnte erstmalig auch live auf der YOU-Website im Stream mitverfolgt werden.



Auf dem XXLTuber Day bekamen die jungen Besucher eine zweistündige Bühnenshow mit Music-Acts und angesagten Challenges geboten. Fans konnten sich im Anschluss an die Show auf ein exklusives Meet & Greet mit ihren YouTube-Stars freuen. Rund 50 bekannte YouTuber, wie Aaron Troschke, AlexV, Bonny Tresh, Chris Tezz, MrGamerPros, Tom2Rock, Max Oberüber, Finnleander standen ihnen vier Stunden für Autogrammwünsche, Selfies und Smalltalk zur Verfügung.



Profi-Gamer und eSports-Fans kamen auch auf Ihre Kosten: Premiere feierte dieses Jahr das JAM FM Berlin OPEN. Bei dem FIFA17- eSports-Turnier, das von caseking.de und UX Gaming gesponsert wurde, konnte jeder mitmachen und um den begehrten Pokal und Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro spielen. Die Besucher traten dabei gegen die Top-Stars der deutschen eSports-Szene an. Deutschlands Nummer 1 und Vize-Weltmeister 2017, TimoX vom VfL Wolfsburg E-Sports, sowie STYLO, Top-FIFA-Player bei UX Gaming waren ebenfalls am Start. Graffiti-Fans konnten sprayen, was die Dose hergab oder in gechillter Atmosphäre und mit der Unterstützung von Profis beim Malen, Sprayen oder Sketchen kostenfrei ausprobieren. Getreu dem YOU Summer Break-Motto "Mitmachen.Anfassen.Ausprobieren." konnten wieder angesagte Lifestyle-Neuheiten entdecken und an Wettbewerben rund um Outfit und Style teilnehmen.



Der Sommergarten mit dem 1.000 Quadratmeter großen Event-Pool wurde wieder zum Trendrevier für Actionsport: Neben dem Summer Opening der Wake-Masters fanden hier viele Wasserschlacht-Challenges und Wassersport-Action wie Wakeboarden statt. Erstmalig konnten Wassersportbegeisterte auf einer echten Welle mitten im Sommergarten surfen. Die Surf Days sind die weltweit erste Serie mit einer "aufblasbaren Surf Station". Der PlayStation Truck machte im Rahmen der PlayStation Tour auch Stopp im Sommergarten und begeisterte Fans mit den neuesten Games und Virtual Reality. Im großen Outdoor-Bereich im Sommergarten konnten die Besucher außerdem diverse Ballspiele ausprobieren, sich im Parkour und Freerunning versuchen, Skaten, Trampolinspringen oder ihr Können eingehüllt in großen Kugeln beim Bubble Football testen.



Auch der Mediennachwuchs war zahlreich auf Europas größtem Jugendevent vertreten: Die jup! Medienlounge war dieses Jahr ganz neu dabei. Die jungen Redakteure von jup! veranstalteten täglich live Talkrundrunden mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sport zu verschiedenen politischen Themen. Im Rampenlicht des diesjährigen YOU Summer Breaks standen neben Online-Stars und -sternchen auch Politiker. Cem Özdemir, Bundesvorsitzender vom Bündnis 90/Die Grünen, besuchte im Rahmen eines Rundgangs gleich am ersten Tag Europas größtes Jugendevent.



Am Freitag nutzten viele Schüler und Lehrer das breit gefächerte Exkursionsprogramm auf dem Messegelände. Die Lehrerlounge im Marshall-Haus bot Pädagogen einen angenehmen Rückzugsort, um sich weiterzubilden, neuesten Input von Ausstellern für das kommende Schuljahr zu erhalten oder sich mit Kollegen auszutauschen.



Ausstellerstimmen:



Stefan Krumme, Business Developer und YouTube- Verantwortlicher, Caseking.de: "Wir wollen den eSport unterstützen, der ja immer beliebter wird, deshalb haben wir erstmalig zusammen mit JAM FM und UX Gaming, die JAM FM Berlin Open auf den YOU Summer Break geholt. Es hat sich als ein Erfolg erwiesen, ein eSports-Turnier einfach mal direkt vor Ort auf einem großen Jugendevent zu veranstalten. Das ist auch bei den Besuchern sehr gut angekommen. Wir hatten wirklich sehr viele Teilnehmer, auch in der Vorrunde und das Turnier hat allen Spielern einen großen Spaß bereitet."



Thilo Trefz, Geschäftsführer Brand Guides und Betreiber der Surf Days: "Wir sind mit der Surfstation hier zum ersten Mal auf dem YOU Summer Break und wollen die Welt mit Wellenreiten beglücken und natürlich das Surfen nach Berlin tragen. In jeder Stunde haben wir fünf Berliner Jugendlichen das Wellenreiten beigebracht. Das ist einfach eine super Geschichte: die perfekte Welle lief hier täglich von 10 bis 18 Uhr. Wir hatten immer eine Maximalbelegung von fünf Leuten - mehr ging wirklich nicht - dazu die Sonne, wir sind einfach nur happy."



Beate Bahr, Pressesprecherin Bauindustrie Berlin-Brandenburg: "Wir als Bauindustrie haben uns entschlossen im Bereich der Nachwuchsgewinnung in diesem Jahr neue Wege zu gehen, deshalb sind wir erstmalig auch mit einem Gemeinschaftsstand auf dem YOU Summer Break präsent. Erstmalig wirbt nicht jedes Unternehmen einzeln um Nachwuchs, sondern wir suchen als Bauindustrie gemeinsam über den Verband der Bauindustrie Berlin-Brandenburg. Wir bieten den jungen Besuchern ein abwechslungsreiches Aktionsprogramm. Nebenbei kann jedes einzelne Unternehmen auch gleich interessante Gespräche mit den Jugendlichen führen. Die Resonanz in den letzten drei Tagen war für uns jedenfalls sehr groß, insbesondere am Schulklassentag am Freitag haben wir sehr viele Gespräche im Bereich der Nachwuchsförderung und -gewinnung führen können. Es freut uns sehr, das wir einen unglaublich großen Zulauf an unserem großen Stand verzeichnen konnten und hoffen natürlich, dass das nächstes Jahr wieder genauso wird."



Notker Schweikhardt, Sprecher für Kultur und Kreativwirtschaft und Städtepartnerschaft, Bündnis90/ Die Grünen: "Der YOU Summer Break macht uns als Aussteller deshalb so viel Spaß, weil man sich als Erwachsener einfach mal umhören kann. Was wollen die Jugendlichen, was denken sie, was für Ideen und Wünsche haben sie? Sie sind einfach nur jünger, aber genauso Teil unserer Gesellschaft wie wir Älteren - mit dem Unterschied, dass sie neue Ideen und Interessen haben. Um das Bildungssystem verbessern zu können, ist es natürlich unbedingt notwendig, dass wir mit ihnen sprechen. Gerade führen wir eine Umfrage durch, bei der es um die technische Ausstattung an den Schulen geht. Es haben schon hunderte von Jugendlichen daran teilgenommen. Dafür ist der YOU Summer Break einfach perfekt. Es macht großartigen Spaß: Die gesamte Veranstaltung ist für uns als Aussteller wunderbar gelaufen, wir haben immer zwei Abgeordnete am Stand, auch Bundestagsabgeordnete, die alle sehr gerne kommen, um sich mit den Jugendlichen auszutauschen."



Der nächste YOU Summer Break 2018 findet vom 22. bis 24. Juni 2018 statt.



