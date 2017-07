Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts021/10.07.2017/12:45) - Product Hunt wurde 2013 gegründet und entwickelte sich in nur wenigen Jahren zu der einflussreichsten Community-Seite in der Tech-Szene. Das Prinzip der Plattform ist einfach, angemeldete Nutzer können Produkte "hunten", also der Community vorstellen. Andere Nutzer können dann für diese "voten". Je mehr "Votes" ein Produkt erhält, desto prominenter und sichtbarer wird es für andere Menschen. Über einen Launch auf Product Hunt freuen sich somit sowohl Entwickler als auch Marketing-Experten. "Dass mit eyeson for Slack bereits zwei unserer Produkte auf Product Hunt gelauncht wurden, macht uns sehr stolz und wir sind schon sehr gespannt auf das Feedback der Product Hunt-Szene", erklärt Andreas Kröpfl, CEO und eyeson-Gründer die heutige Veröffentlichung von eyeson for Slack auf Product Hunt. "eyeson for Slack ist das weltweit erste Videokonferenz-Produkt, das direkt in Slack gestartet werden kann und live zu YouTube streamen kann!" eyeson for Slack ist eine cloudbasierte, innovative Videokonferenz-Plattform, die Teams einen virtuellen Konferenzraum zur Verfügung stellt, um die Zusammenarbeit durch die persönliche Online-Präsenz zu bereichern. Slack-Teams können sich unkompliziert in eyeson room, direkt in ihrem Slack Channel treffen und in Echtzeit online zusammenarbeiten. Funktionen wie Screen Sharing, Präsentieren, Gast-Login und Chat während des Videomeetings bieten zusätzliche Benefits. Im Slack Channel werden alle im Meeting präsentierten Files automatisch gespeichert. So bleiben auch Team-Mitglieder, die an der Konversation nicht teilnehmen konnten, informiert. eyeson unterscheidet sich deutlich von anderen Videokonferenz-Anbietern durch die selbst entwickelte und eingesetzte Single-Stream-Technologie (SST). Je mehr Teilnehmer in einem Video-Meeting sind, desto größer wird die erforderliche Bandbreite und desto stärker wirkt sich dies auf die Video- und Audioqualität bei herkömmlichen Videokonferenz-Anbietern aus. Dank der patentierten Single-Stream-Technologie (SST) hat jedoch die Anzahl der Meetingteilnehmer keinerlei Einfluss auf die Video- und Audioqualität bei eyeson. eyeson for Slacks Product Hunt Launch ist voll im Gange. Auf zur "Product Hunt Jagd" mit diesem Link: https://www.producthunt.com/posts/eyeson-for-slack Das eyeson-Team freut sich auf eine rege Diskussion. (Ende) Aussender: VisoCon GmbH Ansprechpartner: Petra Lechner Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: petra.lechner@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170710021

