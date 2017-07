DJ Hold - MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.426,50 +0,16% +8,50% Euro-Stoxx-50 3.479,00 +0,44% +5,73% Stoxx-50 3.129,74 +0,43% +3,96% DAX 12.454,06 +0,53% +8,47% FTSE 7.368,27 +0,24% +3,16% CAC 5.161,78 +0,32% +6,16% Nikkei-225 20.080,98 +0,76% +5,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,99 +45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,83 44,23 -0,9% -0,40 -23,0% Brent/ICE 46,38 46,71 -0,7% -0,33 -21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,02 1.213,22 -0,4% -5,20 +4,9% Silber (Spot) 15,28 15,61 -2,1% -0,33 -4,0% Platin (Spot) 901,00 907,75 -0,7% -6,75 -0,3% Kupfer-Future 2,63 2,64 -0,3% -0,01 +4,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne erwarten Teilnehmer zum Handelsbeginn an der Wall Street am Montag. Die Futures auf die Leitindizes liegen 0,2 Prozent im Plus. Am Freitag hatte ein gut ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung am Aktienmarkt verbessert. Dabei hatten sich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte erholt gezeigt. Nun wird mit Spannung verfolgt, ob dies eine Eintagsfliege war oder ein länger andauernder Trend. Ebenfalls im Blick stehen die Ölwerte, nachdem der Preis am Montag erneut nach unten läuft. Daneben steht die Geldpolitik der Notenbanken im Blick. In der vergangenen Woche hat die Erwartung höherer Zinsen die Renditen der Anleihen auch in den USA nach oben getrieben. Mit Spannung warten Anleger daher auf die Anmerkungen der Fed-Präsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress. Zudem läuft allmählich die Berichtssaison zum zweiten Quartal an. Am Freitag legen mehrere große Bankhäuser ihre Quartalszahlen vor.

Am Aktienmarkt stehen erneut Tesla im Fokus. Die Aktie war in er Vorwoche um 13 Prozent abgesackt. Nun könnte sie sich erholt zeigen, nachdem das erste Auto des neuen Typs Model 3 am Wochenende vom Band gerollt ist. Im vorbörslichen Handel gewinnt das Papier 1,9 Prozent. Nach enttäuschenden Studienergebnissen hat Inotek Pharmaceuticals die Reißleine gezogen und will nun alle strategischen Optionen prüfen. Die Aktie saust vorbörslich um 45 Prozent nach unten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten am Montagmittag an den Gewinnen fest. Das Ergebnis des G20-Gipfels vom Wochenende in Hamburg wird positiv gewertet: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagt ein Marktteilnehmer. Leicht positiv für die gesamte Branche bewertet ein Aktienhändler die andauernde Konsolidierung im Reederei-Bereich. Mit der Übernahme von Orient Overseas durch die chinesische Cosco entsteht die drittgrößte Container-Reederei der Welt. Hapag Lloyd gewinnen 3,8 Prozent und Moeller Maersk in Kopenhagen 3 Prozent. Der norwegische Aluminiumkonzern Norsk Hydro (plus 0,8 Prozent) will alleine das Sagen beim Weiterverarbeiter Sapa haben. Dazu kaufen die Norweger den Joint-Venture-Partner Orkla bei Sapa heraus. GFT brechen nach einer Prognosesenkung ein. Ursache für die Gewinnwarnung sind Kostensenkungsmaßnahmen zweier Großkunden. GFT verlieren 10,1 Prozent. Im DAX profitieren Eon (plus 2,3 Prozent) von einer Hochstufung aus dem Hause HSBC, während die Analysten der UBS die Lufthansa (minus 0,5 Prozent) auf Neutral gesenkt haben. Brenntag steigen im MDAX um 1,9 Prozent nach einer Kaufempfehlung der HSBC.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.15 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1393 -0,09% 1,1403 1,1388 +8,3% EUR/JPY 130,10 -0,08% 130,21 129,90 +5,8% EUR/CHF 1,1011 +0,17% 1,0992 1,0988 +2,8% EUR/GBP 0,8850 +0,15% 0,8836 1,1313 +3,8% USD/JPY 114,20 -0,01% 114,21 114,08 -2,3% GBP/USD 1,2875 -0,23% 1,2905 1,2883 +4,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen haben die positiven Vorzeichen dominiert. Gestützt wurde der Aktienmarkt von einem positiv interpretierten US-Arbeitsmarktbericht. Während Inflationsdaten auf Erzeuger- und Verbraucherbasis in China die Erwartungen getroffen hatten, erklärten Händler die Verluste in Schanghai mit bevorstehenden Börsengängen. Anleger hätten Geld von der Börse abgezogen, um Kapital für die Neuzugänge parat zu halten. Am Wochenende hatten die chinesischen Regulierungsbehörden neun Unternehmen Grünes Licht für den Gang aufs Parkett gegeben. Da die Börse in Shenzhen die meisten Debütanten aufnehmen muss, verlor der dortige Leitindex etwas deutlicher. Nach dem niedrigsten Schluss seit drei Wochen eroberte der Nikkei die 20.000-Punkte-Marke zurück. Der Yen fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten und stützte damit den japanischen Aktienmarkt. Auch an den übrigen Handelsplätzen wurde überwiegend auf den US-Arbeitsmarkt als stützendes Element verwiesen. In Sydney endete eine dreitägige Durststrecke, der S&P/ASX-200 legte um 0,4 Prozent zu. Anfänglich höhere Aufschläge wurden jedoch nicht gehalten. Vor allem der Finanzsektor stützte den australischen Markt. Im neuseeländischen Wellington drehten die Kurse sogar ins Minus und schlossen auf dem tiefsten Stand des Monats. Belastet wurde der Leitindex von Auckland International Airport, die nach Gewinnmitnahmen um 2,3 Prozent nachgaben. Der chinesische Mischkonzern Dalian Wanda verkaufte Hotels und verschiedene Kultur- und Tourismusprojekte an den Immobilienentwickler Sunac China Holdings für 9,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von Sunac China waren zeitweise an der Börse in Honkong vom Handel ausgesetzt. Wanda Hotel Development schossen um 46,6 Prozent in Hongkong in die Höhe. Orient Overseas schnellten ebenfalls in Hongkong um 19,3 Prozent empor. Die größte Reederei Chinas wird noch größer: Cosco Shipping vereinbarte die Übernahme des kleineren Wettbewerbers Orient Overseas. Cosco stemmt das Gebot gemeinsam mit dem Hafenbetreiber Shanghai International Port. Cosco zogen um 4,7 Prozent in Hongkong an und stiegen auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) weisen zum Wochenstart keine klare Tendenz auf. Die Marktstrategen der Landesbank Baden-Württemberg sehen weiterhin Credits als interessante Assetklasse im Fixed-Income-Segment an, werden aber in der Tendenz vorsichtiger. Nach der starken Performance 2016 und im ersten Halbjahr 2017 seien die Return-Erwartungen für 2017/2018 nur noch sehr moderat. Ein deutliches Ansteigen der Ausfallraten in Europa in 2017/2018 erwartet die LBBW vor dem Hintergrund des robusten fundamentalen Umfelds allerdings nicht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke VW setzt auch im Juni mehr Autos ab

Volkswagen hat im Juni mehr Autos der Kernmarke verkauft als im Vorjahresmonat. Weltweit erhöhten sich die Auslieferungen um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 512.700 Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr 2017 wurden insgesamt 2,94 Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen weltweit an Kunden übergeben.

Bain und Cinven nehmen neuen Anlauf für Stada-Übernahme

Nach dem Scheitern ihres ersten Übernahmeversuchs von Stada wollen es die beiden Beteiligungsgesellschaften Bain und Cinven noch einmal wissen: Mit einem leicht höheren Gebot und einer geringeren Annahmeschwelle wollen die Investoren und ihr Übernahmevehikel Nidda Healthcare den Generikahersteller nun doch kaufen.

Klöckner wegen möglicher US-Stahlzölle unbesorgt

Der Stahlhändler Klöckner & Co SE hofft, dass die US-Regierung bald eine Entscheidung über zusätzliche Zölle für Stahlimporte trifft. Der Konzern beziehe den meisten Stahl, mit dem er in den USA handele, vor Ort und sei daher von den bestehenden Zöllen, die für manche Stahlarten 200 Prozent übersteigen, nicht betroffen, sagte CEO Gisbert Rühl dem CFO Journal. Wenn sich die Stahlpreise auf einem höheren Niveau stabilisierten, werde Klöckner profitieren, ergänzte er.

Aurelius kauft dänische Baumarktkette Silvan

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius kauft die dänische Baumarktkette Silvan. Verkäufer sei eine Tochter des britischen Baumaterialherstellers Wolseley, teilte Aurelius mit. Die Baumarktkette beschäftigt 1.400 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr Umsätze von deutlich über 200 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

GFT Technologies senkt Prognose für 2017

Kostensenkungsmaßnahmen zweier Großkunden zwingen den IT-Dienstleister GFT Technologies zu einer Gewinnwarnung. Weil GFT mit Kunden - zwei Banken - rund 37 Millionen Euro Umsatz weniger macht als geplant, werden die Jahresplanung und die Mittelfristprognose der Stuttgarter über den Haufen geworfen.

Laserspezialist LPKF ist weiter auf Wachstumskurs

Der Laserspezialist LPKF hat nach einem guten ersten Halbjahr die Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 12 Prozent auf 44,6 Millionen Euro. Dazu trugen alle Segmente bei, wie die LPKF Laser & Electronics AG mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach Lasersystemen zur Strukturierung von Dünnschicht-Solarzellen sowie zum Kunststoffschweißen.

EDF holt sich zwei Partner für Areva-Atomreaktor-Geschäft ins Boot

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 06:48 ET (10:48 GMT)

Der Stromkonzern Electricite de France (EDF) holt sich bei dem Atomreaktor-Geschäft von Areva zwei externe Partner mit ins Boot. Die japanische Mitsubishi Heavy Industries werde eine Beteiligung zwischen 15 und 19,5 Prozent an der "New Co" kaufen, teilte EDF mit und verwies darauf, dass der Board von Mitsubishi noch grünes Licht geben muss. Die französische Assystem soll einen Anteil von 5 Prozent kaufen.

Geely erwartet im 1. Halbjahr mehr als doppelt so hohen Gewinn

Der chinesische Mutterkonzern des Pkw-Herstellers Volvo dürfte seinen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt haben. Die Geely Automobile Holdings Ltd begründete ihre Erwartung mit dem dank deutlich höherer Verkäufe und eines verbesserten Produktmixes gestiegenen Umsatz. Im ersten Halbjahr 2016 hatte Geely einen Nettogewinn von 1,91 Milliarden Yuan (rund 246 Millionen Euro) erzielt.

Kuwait Airways: Laptop-Verbot auf Flügen in die USA aufgehoben

Passagiere von Kuwait Airways dürfen auf Flügen in die USA ab sofort wieder Laptops und Tablet-Computer mit in die Kabine nehmen. Die USA hoben ihr Laptop-Verbot für die kuwaitische Fluggesellschaft auf, wie Kuwait Airways am Sonntag über den Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter berichtete.

Erster Kurs Naga Group 3,60 (Ausgabekurs 2,60) EUR

Der Börsengang des Fintech-Unternehmens Naga Group läuft hervorragend. Als erster Kurs wurden 3,60 Euro festgestellt. Kurz darauf notiert der Kurs schon bei 4,30 Euro - gut 65 Prozent über dem Ausgabekurs, der bei 2,60 Euro gelegen hatte.

Singtel-Sparte mit größtem Börsengang seit Jahren

Eine Sparte der Singapore Telecommunications strebt den größten Börsengang in dem Stadtstaat seit sechs Jahren an. Der Telekomkonzern will seine Glasfaserkabelnetz-Sparte Netlink aufs Parkett bringen und legte den Ausgabepreis fest. Dieser liegt mit 0,81 Singapur-Dollar zwar fast am unteren Ende der bislang genannten Spanne.

Süss Microtec profiert von reger Nachfrage der Halbleiterindustrie

Die allgemein gute Marktlage in der Halbleiterindustrie hat der Süss Microtec AG das Orderbuch im ersten Halbjahr kräftiger gefüllt als im Vorjahr. Wurden im ersten Halbjahr 2016 Aufträge von 69,3 Millionen Euro verbucht, so waren es in den ersten sechs Monaten 2017 voraussichtlich etwa 94 Millionen Euro, erklärte der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Auch der Kernbereich Lithografie habe dank der Nachfrage aus den Endmärkten Konsumelektronik und Kommunikation volle Auftragsbücher verzeichnet.

Telekom Austria sieht bessere EBITDA-Entwicklung als gedacht

Die Telekom Austria rechnet dank einer besseren Entwicklung in Bulgarien und Weißrussland im zweiten Quartal mit einem EBITDA-Wachstum über den Erwartungen zum Jahresanfangsquartal. Die Umsatzentwicklung im Konzern wird im zweiten Quartal ähnlich wie im ersten Quartal erwartet, teilte der Konzern mit. Auch die Performance bei den Mobilfunkkunden soll ähnlich zu den Entwicklungen im 1. Quartal 2017 sein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 06:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.