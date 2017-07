Berlin (ots) -



Der Märchenklassiker, der Jahr für Jahr für TV-Traumquoten sorgt, bildet die Grundlage für die erste Produktion der ICESTORM LIVE. In einer noch nie da gewesenen Arena-Show wird diese fantastische Geschichte ab Januar 2018 an mindestens dreizehn verschiedenen Standorten hautnah und live erlebbar sein.



Der Charme des Films ins Hier und Jetzt gezaubert!



Alle Hallen werden in eine prächtige Märchenwelt verwandelt. Jung und Alt erleben in einer spektakulären Live-Show die beliebte Geschichte vom rebellischen Aschenbrödel, ihrem Pferd Nikolaus und der Eule Rosalie, auf der ewigen Suche nach Glück und Liebe. Großartige Darsteller, Tänzer und Musiker in glanzvollen Kostümen, sorgen in einer farbenfrohen Live-Inszenierung mit wundervoller Musik, vor einer imposanten Bühnenkulisse für eine einzigartige Atmosphäre.



»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« bald auf großer Live Tour!



Die ICESTORM LIVE GmbH, ein Zusammenschluss des Berliner Medienunternehmens ICESTORM Entertainment GmbH und der Hamburger Produktionsfirma FOUR FOXES GmbH, entwickelt, produziert und vermarktet nationale wie auch internationale Shows, Konzerte, Tourneen, Ausstellungen und Messen. ICESTORM ist seit zwei Jahrzehnten als der exklusive Verwerter des DEFA-Filmstocks etabliert, FOUR FOXES als Produzent und Veranstalter von Shows und Events.



Der Rechtekatalog der DEFA besteht aus allen Produktionen dieser Studios von 1946 bis 1990 und bildet damit eines der größten, zusammenhängenden Filmarchive Europas. Hervorzuheben sind die vielen wunderschönen Märchenproduktionen, die bis heute Jung und Alt mit Ehrlichkeit und Anspruch, aber auch mit Leichtigkeit, Fantasie und einem liebevollen Gespür für Details überzeugen.



MÄRCHENARENA, eine der Dachmarken der ICESTORM LIVE, vervollständigt und erweitert die Vermarktungs- und Promotion-Möglichkeiten im Segment Tournee- und Konzertproduktion. MÄRCHENARENA.de wird zur ersten Anlaufstelle für alle Fans der großen deutschen und europäischen Märchenfilme und für alle, die sich bis heute von Geschichten und Stoffen voller Magie verzaubern lassen.



www.MÄRCHENARENA.de



Ein MÄRCHENARENA Original Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Der Original-Märchenklassiker erstmalig als große Familien-Show Eine Produktion der ICESTORM Live GmbH nach dem gleichnamigen tschechisch-deutschen Märchenfilm von Vaclav Vorlicek und Frantisek Pavlicek Musik von Karel Svoboda



Die Nutzung der Filmmusik erfolgt mit freundlicher Genehmigung von ProVox Music Publishing, Prag. Die Nutzung des Filmtitels erfolgt mit freundlicher Genehmigung der DEFA-Stiftung. Aufführungsrechte: Verlag Felix Bloch Erben, Berlin, mit freundlicher Genehmigung der Agentur DILIA, Prag.



Tourplan (Stand: 6. Juli 2017)



BERLIN | MERCEDES BENZ ARENA 21 Dezember 2017, 18:30 Premiere 22 Dezember 2017, 15:30 u 18:30



HANNOVER | TUI ARENA 07 Januar 2018, 15:30 und 18:30 08 Januar 2018, 15:30 und 18:30



KIEL | SPARKASSEN ARENA 09 Januar 2018, 15:30 und 18:30 10 Januar 2018, 15:30 und 18:30



STUTTGART | SCHLEYERHALLE 13 Januar 2018, 15:30 und 18:30 14 Januar 2018, 15:30 und 18:30



WIEN | STADTHALLE 09 Februar 2018, 15:30 und 18:30 10 Februar 2018, 15:30 und 18:30



BREMEN | ÖVB ARENA 18 Februar 2018, 15:30 und 18:30 19 Februar 2018, 15:30 und 18:30



MANNHEIM | SAP ARENA 21 Februar 2018, 15:30 und 18:30 22 Februar 2018, 15:30 und 18:30



HAMBURG | BARCLAYCARD ARENA 27 Februar 2018, 15:30 und 18:30 28 Februar 2018, 15:30 und 18:30 ( DVD Aufzeichnung )



Noch nicht final terminiert: TBA | OBERHAUSEN | KÖNIGPILSENER ARENA TBA | DORTMUND | WESTPHALENHALLE TBA | KÖLN | LANXESS ARENA TBA | NÜRNBERG | ARENA NÜRNBERG TBA | DRESDEN | ENERGIE VERBUNG ARENA TBA | LEIPZIG | SPORTHALLE TBA | ERFURT | MESSE TBA | RIESA | SACHSENARENA TBA | CHEMNITZ | MESSE TBA | ROSTOCK | HANSEMESSE TBA | MAGDEBURG | GETEC ARENA TBA | COTTBUS | MESSE TBA | MÜNCHEN | OLYMPIAHALLE TBA | FRANKFURT | FESTHALLE TBA | ZÜRICH | HALLENSTADION



VVK-Start 19 Juli 2017: Exklusiv unter www.Märchenarena.de zum Vorteilspreis ~



