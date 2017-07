Lauda-Königshofen - E.ON-Aktie: Auf den abfahrenden Zug aufsteigen - Chartanalyse Die Papiere des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) stecken seit dem Juni-Hochs in einer kurzfristigen Korrektur, konnten sich aber am gleitenden Durchschnitt EMA 50 wieder fangen und sind wieder zur Oberseite abgedreht - Damit setzt sich das Anfang des Monats aufgestellte Kaufsignal weiter fort und ermöglicht es noch schnell auf den abfahrenden Zug aufzusteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

