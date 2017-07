Google will sein Rechenzentrum im niederländischen Eemshaven künftig mit Photovoltaik-Strom betreiben. Dafür kauft das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren die gesamte Stromproduktion des 30-Megawatt-Solarparks Sunport Delfzijl.Der Internetriese Google will sein Rechenzentrum im niederländischen Eemshaven künftig mit Photovoltaik-Strom aus dem nahe gelegenen Solarpark Sunport Delfzijl betreiben. Einen entsprechenden Stromabnahmevertrag für die kommenden zehn Jahre haben Google und der niederländische Energieversorger Eneco jetzt unterzeichnet, teilten beide Unternehmen mit. Das Google-Rechenzentrum ...

