Denn durch den Einsatz neuer Technik lässt sich eine Menge Geld einsparen. Angefangen beim Verbrauch von Material und Energie über die Produktionskosten bis hin zu den Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung. Dabei gilt angesichts des globalen Wettbewerbs auch in der deutschen Industrie die olympische Maxime: schneller, höher, weiter. Allerdings: Verschärfte Prozessbedingungen oder die Forderung nach steigenden Stückzahlen sind Ursache dafür, dass die Abnutzung von Maschinen und Komponenten überproportional fortschreitet. Der Einsatz besonders abrasiver Stoffe verstärkt diese Entwicklung von Fall zu Fall noch einmal.

Hartmetall für jeden Anlass

Um maximale Effizienz, raschere Durchlaufzeiten und möglichst lange Standzeiten zu erzielen, müssen Betreiber ihre Fertigungssysteme und Anlagen optimieren und auf den aktuellen Stand des Fortschritts bringen. Gleichzeitig ist es erforderlich, die Belastbarkeit von Verschleißteilen im Dauereinsatz um ein Vielfaches zu erhöhen. Hier können Hartmetalle erfolgreich punkten: Die Sinterwerkstoffe aus Wolframcarbid in Verbindung mit einem passenden, auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmten Bindemittel besitzen Vorteile, die vor allem in der Hochleistungs-Produktion geschätzt werden. Dazu gehören eine hohe Verschleiß- und Druckfestigkeit, eine beispielhafte Widerstandskraft gegen Abrieb, elektrische Leitfähigkeit, eine geringe Bruchanfälligkeit sowie chemische und thermische Beständigkeit. Das bedeutet: Hartmetall hält deutlich länger - selbst unter den extremen Bedingungen in einem rauen Umfeld.

Als Systemanbieter von Hartmetallen und Beschichtungen verfügt Durit über eine maßgeschneiderte Auswahl an praxisbewährten Lösungen für die Prozessindustrie. Rund 60 verschiedene Hartmetallsorten aus dem Sortiment ermöglichen es, für jeden Bedarf die geeignete Materialmischung zusammenzustellen. In feinster bis zu grober Körnung, in vielfältigen Härtegraden, in komplexen Geometrien und Größen, angefangen bei einem Bohrungsdurchmesser von 0,5 mm bis hin zu einem Außendurchmesser von bis zu 500 mm. Um stets eine gleichbleibend hohe Qualität zu ermöglichen, bleibt der gesamte Herstellungsprozess ...

