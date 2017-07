Köln - Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, berichtet über die Entwicklung der Kapitalmärkte im zweiten Halbjahr 2017 und über Segmente, in denen Anleger noch auskömmliche Renditen finden können.Trotz des Kursrückgangs Ende Juni hätten Aktien das 1. Halbjahr 2017 mit einem Plus von 7,36 Prozent (DAX) bzw. 7,33 Prozent (EURO STOXX 50) abgeschlossen. Die Aussichten der Experten von Monega für die Anlageklasse Aktien sind auch weiterhin positiv. Vor allem europäische Werte würden von den unverändert guten Konjunkturaussichten und der aktuellen Gewinnentwicklung der Unternehmen profitieren. Die Kosten für Staatsanleihen und Covered Bonds würden angesichts steigender Zinsen jedoch weiter moderat zunehmen. Dies gelte insbesondere auch nach der Rede Mario Draghis in Portugal. Mehrrenditen bei festverzinslichen Papieren fänden sich nur noch im High Yield-Bereich sowie bei Emerging Markets-Anleihen und Nischenmärkten wie beispielsweise dänischen Covered Bonds.

