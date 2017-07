Liebe Leser,

Baumot setzt auf Kontinuität an der Konzernspitze. Der Aufsichtsrat gab am Montag die Verlängerung der Arbeitsverträge von Konzernchef Marcus Hausser und Vorstandskollegen Roger Kavena bekannt. Beide sind nun bis zum 31. Dezember 2019 an den Spezialisten für Abgasnachbehandlung gebunden.

Neuordnung der Aufgabenverteilung

Mit der Vertragsverlängerung geht eine Neuordnung der Aufgabenbereiche einher. Marcus Hausser soll sich nun in erster Linie ... (Mark de Groot)

