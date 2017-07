Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe setzt sich gemeinsam mit Köchin und Imkerin Sarah Wiener für den Schutz der Bestäuber ein - Abkehr von der intensiven Landwirtschaft gefordert



1990 gab es noch 1,1 Millionen Honigbienen-Völker in Deutschland. Heute ist die Zahl auf 700.000 geschrumpft. Auch die Hälfte der rund 560 Wildbienenarten ist stark bedroht. Das Bienensterben betrifft nicht nur die biologische Vielfalt, sondern auch uns. Ohne die Leistung der Bestäuber werden Lebensmittel knapper und damit auch teurer.



Das Sterben der Bienen ist vor allem auf die intensive Landwirtschaft und die industrielle Tierhaltung zurückzuführen. Überdüngung, giftige Pestizide sowie Monokulturen nehmen den Bienen wichtige Lebensräume und Nahrungspflanzen und beeinträchtigen ihre Gesundheit.



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ruft gemeinsam mit Köchin und Imkerin Sarah Wiener zu einer großen Aktion für den Schutz der Bienen auf. Im Rahmen eines gemeinsamen Pressefrühstücks möchten wir Sie über die Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft auf unsere biologische Vielfalt informieren und uns mit Ihnen über die Konsequenzen, die das Bienensterben mit sich bringt, austauschen. Wir möchten außerdem vorstellen, welche politischen Hebel jetzt in Bewegung gesetzt werden müssen, um die Bestäuber und unsere Lebensmittelvielfalt zu retten.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an diesem Pressefrühstück. Mit Essproben von Sarah Wiener können Sie dabei im Selbstversuch erfahren, was wir eigentlich noch essen könnten, wenn es keine Bienen mehr gäbe.



Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir Sie um Anmeldung an presse@duh.de.



Datum: Dienstag, 25.7.2017, 9.30 bis 11.00 Uhr



Ort: Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss



Teilnehmer: Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH Sarah Wiener, Köchin und Imkerin



OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22521.rss2



Pressekontakt: DUH-Pressestelle: Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf 030 2400867-20, presse@duh.de www.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe