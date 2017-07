Bonn (ots) - Tag Zwei nach dem G20-Gipfel: Welche Schlüsse ziehen Politik und Polizei aus den Krawallen am Wochenende. phoenix widmet dem Thema eine extra lange "vor Ort"-Sendung. Unter anderem findet sich darin das Statement von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zum G20-Gipfel um 13.30 Uhr live wieder. Auch die Parteipressekonferenzen von den Linken, der CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP werden gezeigt. Moderator der Strecke ist Thomas Bade. Zu Gast im Studio ist der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg, Uni Bonn.



In Bad Staffelstein kommen zwei Monate vor der Bundestagswahl die CSU-Bundestagsabgeordneten noch einmal zu einer Klausurtagung zusammen. Bis Dienstag will die Landesgruppe im oberfränkischen Kloster Banz vor allem über die Schwerpunkte für die heiße Wahlkampfphase beraten. Neben CSU-Chef Horst Seehofer wird auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Pressestatements mit Gerda Hasselfeldt, Angela Merkel und Horst Seehofer überträgt phoenix live gegen 18.00 Uhr.



