Chinas mobile Bezahlsysteme jetzt auch in Österreich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wirecard bringt WeChat Pay nach Europa » Besuch in Hangzhou, Gastgeberstadt des... Chinas mobile Bezahlsysteme jetzt auch in Österreich Stripe bietet ab heute Alipay und WeChat auch in Österreich an und ermöglicht damit über einer Milliarde chinesischen Konsumenten Zugang.

Den vollständigen Artikel lesen ...