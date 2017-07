Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix: Zenit beim Konjunkturindex für Deutschland überschritten

Das Konjunkturbarometer der Investmentberatung Sentix hat im Juli leicht nachgegeben. "Der Zenit scheint überschritten", urteilte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage sank um 1,7 auf 37,5 Punkte. Der Lageindex gab um 1,3 auf 65,5 Zähler nach, der Erwartungsindex um 2,0 auf 12,5 Punkte. "Die deutsche Konjunktur läuft sehr gut", sagte Hübner. Dennoch gebe es Grund für leichte Sorgen. Denn der zweite Rückgang der Erwartungswerte in Folge nähre den Eindruck, dass es wohl nicht mehr besser werden könne.

OECD-Frühindikator signalisiert stabiles Wachstum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet insgesamt auf ein stabiles Wachstum. Für Mai verharrt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum bei 100,0 Punkten, wie die OECD mitteilte, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Während sich für Deutschland und Frankreich ein höheres Wachstum abzeichnet, gibt es für die USA, Großbritannien und Italien erste Zeichen für eine Abschwächung der Dynamik.

"Normalisierung" der Geldpolitik lenkt Fokus auf Italien

Die jüngste Volatilität an den Anleihemärkten hat erneut Ängste in Europa geweckt. Seit langem fragen sich Anleger, wie sich das Ende der quantitativen Lockerung auf die europäische Peripherie auswirken wird. Gerade Italien gilt als gefährdet - das Land, das viele für zu groß zum Retten halten. Jetzt, da die Märkte mit der "Normalisierung" der Geldpolitik in Europa rechnen, sind die Sorgen um Italien wieder an die Oberfläche getreten.

Wie die Lösung der italienischen Bankenkrise Europa hilft

Die italienischen Banken sind aus der Notaufnahme entlassen worden. Zwar liegt noch eine lange Rekonvaleszenz vor ihnen, doch es ist eine gute Nachricht für die Erholung Europas als Ganzes. Der laufende Heilungsprozess Italiens schafft Raum für eine neue Kreditvergabe, und das kann das Wirtschaftswachstum antreiben.

Frankreichs Umweltminister stellt Abschaltung von Atomreaktoren in Aussicht

Der französische Umweltminister Nicolas Hulot hat die Abschaltung von bis zu 17 Atomreaktoren in Aussicht gestellt. Um den Anteil der Atomenergie an der Stromproduktion wie geplant bis 2025 auf 50 Prozent zu senken, müsse "eine gewisse Anzahl" von Reaktoren abgeschaltet werden, sagte Hulot dem Radiosender RTL. Dies werde "vielleicht bis zu 17" Reaktoren betreffen.

Einwanderung lässt Bevölkerung in EU auf fast 512 Millionen steigen

Die Einwanderung hat die Bevölkerung in der EU im vergangenen Jahr um 1,5 Millionen Menschen steigen lassen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer Schätzung mitteilte, lebten zum Stichtag am 1. Januar diesen Jahres 511,8 Millionen Menschen in der Europäischen Union. In Deutschland als bevölkerungsreichstem Staat erhöhte sich die Einwohnerzahl um 624.300 Menschen oder knapp 0,8 Prozent auf 82,8 Millionen.

Beobachter: Waffenruhe im Süden Syriens hält weitgehend

Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Süden Syriens ist die Lage in der Region nach Angaben von Beobachtern weitgehend ruhig. Es gebe nur vereinzelt Verstöße gegen die Vereinbarung, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

