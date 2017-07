Im heiß umkämpften Markt für Nahrungsergänzungsmittel sind Brausetabletten in Röhrenverpackungen nach wie vor eine der wirkungsvollsten und zuverlässigsten Darreichungsformen. Im Gegensatz zu anderen Verpackungen reißen oder knicken die Brauseröhren nicht; die Tabletten können nicht zerbröseln, sind vor Licht und Feuchtigkeit geschützt und lange haltbar. Auf diese Vorteile setzt auch der Hersteller Queisser für die erfolgreichen Vitamine und Mineralstoffe der Marke Doppelherz. Um Kunden eine noch verbraucherfreundlichere Verpackung zu bieten und den Produkten eine höhere Aufmerksamkeit am Point-of-Sale zu verschaffen, stehen die Doppelherz Brausetabletten seit Anfang des Jahres in Sanner Brilliance®-Röhren im Regal.

Ganzheitliches Konzept aus einer Hand

Queisser versorgt Kunden in Europa, Russland und Asien mit Brausetabletten. Dafür nutzt das Unternehmen bereits seit über 15 Jahren die bewährten Trockenmittelverschlüsse der Sanner GmbH. Im Laufe des letzten Jahres entschloss sich der Hersteller, auf die In-Mould-Labelling-Technologie umzusteigen. Gründe dafür waren ein hochwertigeres Druckergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...