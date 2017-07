Unterföhring (ots) -



Nach 170 Folgen setzen die düster-romantischen "Vampire Diaries" ihren dramatischen Schlusspunkt. Die letzte Folge der finalen, achten Staffel lässt insbesondere bei den weiblichen Fans kein Auge trocken: Die gutaussehenden Vampir-Brüder Stefan (Paul Wesley) und Damon Salvatore (Ian Somerhalder) müssen ihre Heimatstadt Mystic Falls ein letztes Mal gegen die dunklen Mächte verteidigen. Können sie die Stadt und vor allem ihre erste große Liebe Elena Gilbert (Nina Dobrev) retten? "Vampire Diaires" kommt insbesondere bei den jungen, weiblichen Zuschauern gut an: Die Serie erreichte zuletzt 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Frauen. sixx zeigt das epische Finale von "Vampire Diaries" in der Mystery Night am Donnerstag, 13. Juli 2017, um 20:15 Uhr.



Inhalt: Stefan (Paul Wesley) und Damon Salvatore (Ian Somerhalder) treten ein letztes Mal gegen ihren größten Feind an: Katherine, die böse Doppelgängerin ihrer ersten großen Liebe Elena (Nina Dobrev in einer Doppelrolle). Sie hat nun alle Macht über die Hölle und plant, Mystic Falls endgültig zu zerstören. Während Bonnie (Kat Graham) versucht, eine magische Lösung zu finden, geraten die Salvatore-Brüder in einen Streit: Wer darf sich für die Rettung der Stadt - und insbesondere für Elena - opfern?



