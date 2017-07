Hamburg (ots) -



Mit leichtem Akku und Energierückgewinnung umweltfreundlich unterwegs



Zukunft der Mobilität: Tchibo bringt Elektroroller auf deutsche Straßen. Der NUI N1s ist ab dem 11. Juli auf www.tchibo.de erhältlich. Der E-Roller überzeugt nicht nur durch sein Design, sondern vor allem durch seine Funktionalität - der Akku mit Panasonic Lithium-Zellen ist herausnehmbar und nur zehn Kilogramm schwer. Außerdem lässt sich der Roller bequem über eine App mit dem Smartphone vernetzen. Damit ist er der perfekte Begleiter für den Alltag. Tchibo Kunden profitieren von einer verlängerten Garantie auf den Akku.



Der NIU N1s ist ein umweltfreundlicher Elektroroller, der mit einem leistungsstarken Bosch Motor überzeugt. Der Motor hat ein Drehmoment von 110 Nm und gewinnt beim Bremsen Energie, die er in den zehn Kilogramm leichten, herausnehmbaren Akku zurückspeist. Der Roller lässt sich außerdem unkompliziert mit der NIU-App vernetzen. Über die App können Fahrer Daten wie die Akkukapazität, das Benutzerhandbuch, Echtzeit-GPS oder die Fehlerdiagnostik bequem abrufen. Zudem bietet die Smartphone-App einen Diebstahlschutz und -alarm. Wer den E-Roller über Tchibo kauft, erhält exklusiv eine verlängerte Garantie von drei statt der üblichen zwei Jahre auf den Panasonic Lithium-Ionen Akku.



Der E-Roller auf einen Blick:



- Bis zu 70 Kilometer Reichweite - Akku herausnehmbar und nur zehn Kilogramm schwer - 2.400 Watt Bosch Elektro-Motor mit 110 Nm Drehmoment und Energierückgewinnung beim Bremsen - Akkupack mit Panasonic-Lithium-Ionen-Zellen in sechs Stunden vollständig aufladbar. Bei einer im Alltagsgebrauch typischen Teilentladung von ca. 80% beträgt die Ladezeit ca. 2-3 Stunden - 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Auf Anfrage auch als Mofa mit 25km/h gedrosselt erhältlich - Treibstoffkosten circa 50 Cent pro 80 Kilometer - Schickes Design: Der Roller ist in den Farben Rot, Weiß und Schwarz erhältlich - Preis: 2.700 Euro



Und so einfach ist der Kauf:



- Online informieren unter www.tchibo.de - Unverbindliche Anfrage über den Button "Kontaktformular" aufrufen und Daten eingeben - KSR Group, der österreichische Vertriebspartner von Tchibo, beantwortet gern alle Fragen rund um das Angebot - KSR Group vermittelt die Interessenten an einen der 190 NIU-Fachhändler in der Nähe, um eine Probefahrt zu vereinbaren



Über Tchibo:



Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, rund 22.300 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und dem Einzelportionssystem Cafissimo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2015 mit international rund 12.200 Mitarbeitern 3,4 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.



