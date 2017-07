London - Die indische Steuer auf Waren und Dienstleistungen (Goods and Services Tax, GST) trat jüngst in Kraft, so Avinash Vazirani, Fondsmanager des Jupiter India Select SICAV (ISIN LU0365089902/ WKN A0Q2X7) bei Jupiter Asset Management.Obgleich es auf kurze Sicht zu Herausforderungen kommen könne, dürften die mittel- bis langfristigen Auswirkungen für die indische Volkswirtschaft positiv ausfallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...