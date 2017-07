Berlin (ots) - Der Bereich Zentrallogistik der Robert Bosch GmbH mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen, hat nach einer sechsmonatigen Testphase Anfang April 2017 das Softwaresystem PSIglobal des PSI-Tochterunternehmens PSI Logistics GmbH lizensiert.



Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in etwa 60 Ländern. Bei der Gestaltung optimierter Logistikstrukturen zur Versorgung von Produktionsstätten sowie für die Distribution, u. a. von Kfz-Zubehörteilen an führende Automobilhersteller, setzt Bosch auf PSIglobal. Die strategische Planungs- und Optimierungssoftware führt operative Daten für Managementanalysen gezielt zusammen. Mit der integrierten Szenariotechnologie lassen sich Prozesse und Transportketten mehrstufiger und multimodaler Supply Chains gestalten sowie Haupteinflussgrößen und Sensitivitäten identifizieren.



Mit der Implementierung der PSI-Standardsoftware können Bosch-Mitarbeiter weltweite Lieferströme sowie Produktions- und Lagerstandorte visualisieren und optimieren. Dies umfasst auch die Unterstützung bei der Allokation neuer Produkte zu bestehenden Produktionsstätten unter Berücksichtigung von Produktions- und Transportkosten.



Bereits während der Testphase wurden die Mitarbeiter von Bosch intensiv durch PSI geschult, um die vielfältigen Systemfunktionen optimal nutzen zu können. Zur weiteren Unterstützung bei komplexen Planungsaufgaben hat PSI zudem ein After-Sales-Service inklusive Web-Sessions durchgeführt.



Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 390 000 Mitarbeitern. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Bosch beschäftigt weltweit rund 59 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 120 Standorten. www.bosch.com/de/



Der PSI Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. www.psi.de



