Sigmar Gabriel (SPD) erklärt am Sonntag in einem Kommentar in BILD: "Alle angeblichen politischen Motive für diese Orgie an Brutalität sind verlogen und sollen nur das Deckmäntelchen dafür sein, worum es den Tätern aus allen Teilen Europas ging: um Gewalt an sich… Mit angeblich ‚linken Motiven' hat das alles nichts zu tun." Nach dieser Interpretation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...