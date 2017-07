Seit dem Hochhausbrand in London wird nach Wohntürmen gefahndet, bei denen mit Polystyrol gedämmt wurde. Dabei sehen Brandschützer die Gefahr in Deutschland ganz woanders.

Um 5.43 Uhr geht am 17. Mai 2016 der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg ein. An der Straße Unter den Ulmen brenne eine Wohnung im Erdgeschoss, melden Anrufer. Es seien Menschen in dem vierstöckigen Haus. Als die ersten Retter wenige Minuten später eintreffen, stehen sie vor einem Inferno. Die Flammen haben über die Außenwand bis nach ganz oben gewütet und die Dachgeschosswohnung in eine Todesfalle verwandelt: An jenem Dienstagmorgen in Duisburg sterben eine 33-jährige Mutter und ihre 8- und 14-jährigen Söhne.

Später wird ein Gutachter vor Gericht die Mieterin aus dem Erdgeschoss für die fahrlässige Tötung strafrechtlich verantwortlich machen. Sie hatte eine Kerze umgeworfen, dadurch war ein Kissen in Brand geraten. "Einen Skandal" findet das Reinhard Ries, Chef der Berufsfeuerwehr Frankfurt und einer der führenden deutschen Brandschutzexperten. Die Fassade habe bei der juristischen Aufarbeitung des Falles "keinerlei Berücksichtigung" gefunden. Dabei habe das Feuer nur wegen der außen verbauten Dämmstoffplatten durch ein zerborstenes Fenster auf die Außenwand übergreifen und das Haus in eine Fackel verwandeln können. Ries' Fazit: "So sterben Menschen, die ohne brennbare Fassade nie zu Schaden gekommen wären."

Seit der Grenfell-Tower-Katastrophe in London vom 14. Juni wird europaweit nach brandgefährdeten Wohn- und Bürotürmen gefahndet, in Wuppertal wurde jüngst ein ganzes Hochhaus in nur 15 Minuten geräumt. Deutschlands Feuerwehr- und Brandschutzexperten geben dabei eine bestürzende Warnung ab: Das Brandrisiko hierzulande lauert fast überall, die Politik fahndet aber an den falschen Stellen. Denn statt Hochhäusern sind hierzulande vor allem niedrigere Bauten unterhalb der Hochhausgrenze von 22 Metern gefährdet - und damit die Mehrzahl der Gebäude. Dort schaut aber seit Jahren niemand mehr hin.

Wie ernst die Gefahr ist, belegt eine Aufstellung, die Experten im Auftrag der Berufsfeuerwehren (AGBF) und des Deutschen Feuerwehrverbandes erstellt haben. Sie liegt inzwischen bei der Bauminsterkonferenz der Länder. Der 30-Seiten-Katalog mit dem sperrigen Namen "Brandereignisse ...

