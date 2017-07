IRW-PRESS: Cardinal Resources Limited: Dual-Notierung von Cardinal an der ASX und TSX

Cardinal Resources Limited (Cardinal oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=zOWLLySUM6c) (ASX: CDV; TSX: CDV) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens zum Handel an der Toronto Stock Exchange (die TSX) unter dem gleichbleibenden Symbol CDV zugelassen wurden und mit Handelsbeginn am 10. Juli 2017 nun auch an der TSX gehandelt werden.

Archie Koimtsidis, CEO und Geschäftsführer von Cardinal, erklärte: Das gesamte Team freut sich sehr darüber, dass unser Unternehmen nun sowohl an der TSX als auch an der ASX notiert. Damit kann das Unternehmen seine bedeutende Goldentdeckung und die Erschließungsarbeiten in Ghana an zwei renommierten Handelsbörsen einem noch breiteren Publikum präsentieren. Die Notierung an der TSX ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, den Cardinal im Rahmen der Exploration und Erschließung der immer größer werdenden Goldlagerstätte Namdini für alle beteiligten Interessengruppen erreicht hat.

Unsere Notierung an der TSX kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben derzeit eine Menge an Aktivitäten geplant, darunter auch den Abschluss der Rahmenstudie bzw. wirtschaftlichen Erstbewertung für unser Goldprojekt Namdini gegen Ende des 3. Quartals 2017.

Mit unseren Projekten in Ghana und unserem gut besetzten Vorstand und Führungsteam in Toronto werden wir dank der Notierung an der TSX aus unserer Sicht noch stärkere Unterstützung von den Anlegern in Nordamerika und Australien erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über den nachstehenden Link zur ASX/TSX-Mitteilung:

10. Juli 2017 - Doppelnotierung von Cardinal an der ASX und TSX (http://cardinalresources.com.au/uploads/documents/2017/10_Jul_2017_Cardinal_is_Now_Dual-Listed_on_ASX_and_TSX.pdf) Archie Koimtsidis Geschäftsführer / CEO Cardinal Resources Limited Tel: + 61 (8) 6558 0573

Unsere Kontaktdaten:

Ghana: Durugu Residential Area, Kumbosco, Bolgatanga Ghana Tel: + 233 (0) 26 190 5220, Skype: cardinal.archie Perth: Suite 1, 28 Ord Street, PO Box 829 West Perth WA 6872 Tel: + 61 (8) 6558 0573 E: info@cardinalresources.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40318 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40318&tr=1

