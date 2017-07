Die Aktionäre des Schmuckhändlers Tiffany (ISIN: US8865471085, NYSE: TIF) erhalten am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar (Record date war der 20. Juni 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 93,84 US-Dollar (Stand: 7. Juli 2017) einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent. Die aktuelle Auszahlung ist eine ...

