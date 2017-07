Das Fintech-Unternehmen Naga-Group ist im noch jungen Segment Scale an die Börse gegangen. Das IPO hat dem Unternehmen knapp 2,5 Millionen Euro in die Kasse gepült. Damit soll auf neues Wachstum gesetzt werden. Doch was unterscheidet die Naga-Group mit ihren Technologien für den Finanz- und Gaming-Sektor von den anderen Fintech StartUps? Und wie können Sie von den Apps profitieren? Mehr dazu in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Vorstandsmitglied Benjamin Bilski weshalb die App SwipStox das neue Tinder des Tradings werden soll und wie man mit Lionel Messi und der Naga-Group Geld verdienen kann .