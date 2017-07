Lieber Leser,

da ist sie: Die berühmt berüchtigte Volatilität, von der ich vor wenigen Tage gesprochen habe. Nachdem das FOMC-Protokoll kaum etwas Neues an Informationen zu verzeichnen hatte, setzte der EUR/USD-Kurs seine Korrekturbewegung fort. Allerdings kehrte sich der Trend am Donnerstag bereits um, zum einen aufgrund von Entwicklungen an den Anleihemärkten, zum anderen in Erwartung des EZB-Protokolls. Das EZB-Protokoll hatte den Trend dann nochmals beschleunigt. ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...