... die Short-Attacke von Gotham mit einer Prognoseerhöhung. Grund für die Anhebung der Prognose ist der gemeldete Rekordexit der Konzerntochter Getronics an dem strategischen Investor Bottega. Das EBITDA des Gesamtkonzerns wird 2017 auf voraussichtlich über 650 Mio. € (bisherige Prognose: über 500 Mio. €) steigen. Der Exit ist deshalb so wichtig, da die "Exit-Fähigkeit" nach den Shortattacken in Frage gestellt wurde. Diese Befürchtungen sind somit widerlegt. Gleichwohl werden die Bilanzierungspraktiken umstritten bleiben, so dass wir uns hier weiterhin zurückhalten.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info