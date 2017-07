Die gehobene Collection-Marke, die für Unabhängigkeit und Individualität steht, heißt ikonisches und sagenumwobenes Hotel willkommen

Das weltberühmte Hotel del Coronado, an einem der berühmtesten Strände der USA gelegen, tritt im Juli 2017 offiziell der exklusiven Curio Collection by Hilton bei. Das handverlesene Hotel ergänzt die Reihe einzigartiger und unabhängiger Hotels und Resorts, die sich allesamt durch ihre Individualität auszeichnen. Das beliebte Hotel del Coronado feiert sein 130-jähriges Bestehen als Kronjuwel des vielfältigen und charakteristischen Portfolios der Kollektion.

Hotel del Coronado auch liebevoll "The Del" genannt wird als Teil der rapide wachsenden Curio Collection von dem Ruf und renommierten Dienstleistungsangebot der Marke Hilton profitieren, während es seine von Gästen seit über einem Jahrhundert geschätzte Unabhängigkeit und Authentizität beibehalten wird.

"Dieser Tag stellt einen Markstein in der Geschichte der Curio Collection by Hilton dar, wenn wir eines der berühmtesten und geschichtsträchtigsten Hotels der Welt begrüßen", so Mark Nogal, Global Head, Curio Collection by Hilton. "Wir freuen uns, die authentische Tradition des Hotel del Coronado weiterführen zu dürfen, während sich das Hotel als Juwel in unsere wachsende Reihe an außergewöhnlichen Hotels und Resorts eingliedern wird."

Ein Bekenntnis zu Exzellenz

Das im Jahr 1888 erbaute und als nationales historisches Wahrzeichen unter Denkmalschutz stehende Hotel del Coronado ist eine lebende Legende und blickt auf eine lange Tradition als Hotel für Prominente, Mitglieder von Königshäusern und strandbegeisterte Familien zurück. The Del bietet zeitlose Erlebnisse, die bei den Gästen von heute Anklang finden, darunter Strandrestaurants, eine preisgekrönte Wellness-Einrichtung, einzigartige Einkaufsmöglichkeiten, ein endloses Freizeitangebot sowie luxuriöse Strandhäuser im Beach Village von The Del.

Resort-Highlights

Die insgesamt 757 Hotelzimmer darunter 78 Luxusvillen und Strandhäuser im Beach Village bezaubern mit dem zeitgemäßen Charme eines Badeortes mit viktorianischen Akzenten. Zu weiteren Höhepunkten zählen:

Köstliche Gastronomie

Kulinarische Erlebnisse: Von einem Retro-Eissalon bis zu lokal inspirierter gehobener Küche mit atemberaubendem Meerblick im Restaurant 1500 OCEAN unter der Leitung von Küchenchefin Meredith Manee ist für jeden Geschmack und Anlass etwas dabei.

Crown Room Brunch und VIP Chef's Table Brunch: Das reichhaltige Angebot umfasst ein kaltes Meeresfrüchtebüffet, regional inspirierte Gerichte, eine Gourmet-Bloody-Mary-Bar, individuelle Mimosas sowie ein spektakuläres Süßigkeiten- und Dessertbüffet mit Donut-Station, an der Gäste ihre eigenen Donuts kreieren können. VIP-Gäste werden mit einem gehobenen kulinarischen Erlebnis von Küchenchef Joshua Mouzakes verwöhnt, inklusive Spaziergang durch den am Strand gelegenen Kräutergarten des Resorts.

Muschelessen am Strand: Komplett mit Sonnenuntergangsstimmung, live Entertainment und interaktiven Strandspielen genießen ganz in weiß gekleidete Gäste einen Meeresfrüchteschmaus mit den Lieblingsgerichten von Chefkoch John Shelton.

Charakteristische Dienstleistungen und Annehmlichkeiten

The Spa Salon at The Del: Eine Fülle entspannender Behandlungen und Schönheitstherapien inklusive privater Terrasse und Pool mit übergehendem Beckenrand und Blick auf den Pazifik bietet den Gästen die perfekte Möglichkeit abzuschalten und die heilenden Kräfte des Meeres zu genießen.

Der große amerikanische Strandurlaub: The Del bietet die ultimative Flucht aus dem Alltag an den beliebtesten Strand Amerikas. Seit Generationen beherbergt The Del Strandliebhaber von nah und fern, die ihre Spuren im glitzernden Sand des Resorts hinterlassen. Von Surfcamps, Muschelessen und Konzerten bis zu Kinder-Ferienlagern, Malen am Meer und Strandlagerfeuern unterm Sternenhimmel bietet das Badeparadies das perfekte Abenteuer für jeden und sorgt für unvergessliche Momente DELMEMORIES.

Beach Spin im The Del: Unter der Leitung einiger der Top-Trainer von San Diego sorgt Beach Spin für ein einzigartiges Fitnesserlebnis auf dem ausgedehnten Paseo-Rasen des Resorts mit Blick auf den Pazifik.

Del Watersports: Gäste können Surfing-, Paddle-Boarding- und Skim-Boarding-Ausrüstung mieten, um die schillernden blauen Wellen des Pazifiks zu reiten.

DelVenture: Für Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren gibt es einstündige Aktivitäten sowie längere Abenteuer am Abend wie beispielsweise Tahitian Nights, Future Chefs, Dinosaur Digs und Beach Olympics.

Mermaid Fitness: Dieses wirklich einzigartige Ausdauertraining ist eine von einem Trainer geleitete Mischung aus Schwimm-, Bauchmuskel-, Ausdauer- und Krafttraining zu fetziger Musik und bringt in den TeilnehmerInnen auf farbenfrohe Weise die Meerjungfrau heraus.

Unvergessliche Tagungen und Veranstaltungen groß und klein

Flexible Räumlichkeiten: 47 Tagungsorte mit einer Fläche von 300 bis 12.500 Quadratfuß bieten Platz für bis zu 1.200 Gäste.

Hochzeiten und Gruppenseminare: Innen-, Außen- und Strandeinrichtungen mit Panoramablick über den Pazifik sind insbesondere für Gruppenseminare und Hochzeiten ideal.

Um von den sofortigen Vorzügen wie exklusive Rabatte, kostenlosem W-LAN, digitalem Einchecken und Honors-Punkten für kostenlose Übernachtungen zu profitieren, wird Gästen empfohlen, sich für Hilton Honors anzumelden und direkt über bevorzugte Hilton-Kanäle zu buchen.

Medien können zusätzliche Informationen über das Hotel Del Coronado, Curio Collection by Hilton einschließlich hochauflösender Bilder unter news.curio.com/delcoronado einholen.

Über Curio Collection by HiltonTM

Curio Collection by HiltonTM (curiocollection.com), 2014 eingeführt, ist eine globale Reihe von über 35 außergewöhnlichen, gehobenen Hotels, die aufgrund ihres einzigartigen Charakters und ihres Stils sorgfältig ausgewählt wurden. Die Hotels erfüllen die Ansprüche von Reisenden, die einzigartige Entdeckungen und authentische Erlebnisse suchen. Dies wird durch den Namen Hilton (NYSE:HLT) sowie das preisgekrönte Programm Hilton HHonors unterstützt. Entdecken Sie die neuesten Geschichten der Curio Collection auf news.curiocollection.com, weitere Reiseziele der Curio Collection in den Reisetagebüchern Cities by Curio unter citiesbycurio.com und verbinden Sie sich mit der Marke auf facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection und twitter.com/curiocollection.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 erstklassigen Marken, das nahezu 5.000 Hotels mit insgesamt über 812.000 Zimmern in 103 Ländern und Regionen umfasst. Hilton bekennt sich zu seiner Mission, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, indem es seinen Gästen außergewöhnliche Erlebnisse bietet in jedem Hotel, für jeden Gast, jedes Mal. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by HiltonTM, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by HiltonTM, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen führt zudem das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton Honors. Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorzügen wie einer flexiblen Zahlungsregelung, die es Mitgliedern erlaubt, mit einer selbst festgelegten Kombination aus Punkten und Geld zu zahlen, exklusiven und beispiellosen Mitgliedstarifen und kostenfreiem Standard-WLAN. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter newsroom.hilton.com und setzen Sie sich mit Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube in Verbindung.

