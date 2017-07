L'Oréal und Perfect Corp. freuen sich, ihre Zusammenarbeit auf globaler Ebene bekannt zu geben. Beauty-Fans haben ab sofort die Möglichkeit, verschiedene Produktpaletten und Make-up-Kollektionen von L'Oréal virtuell mit YouCam Makeup auszuprobieren. Wie immer funktionieren die Looks mit der preisgekrönten Augmented Reality-Technologie (AR), die für gestochen scharfe Grafiken und eine realistische Darstellung sorgt. Darüber hinaus erhalten User über YouCam Makeup diverse Produktinformationen und können die Make-up-Produkte auf Wunsch sogar über YouCam Makeup erwerben.

"Die Zusammenarbeit zwischen Perfect Corp. und L'Oréal beschleunigt den Aufbau von Omnichannel-Diensten, die darauf abzielen, das Einkaufserlebnis für die Kunden in jeder Hinsicht zu verbessern. Virtuelles Make-up, Livestreaming und Augmented Reality-Shopping sind die Kerneigenschaften für ein einzigartiges, digitales Beauty-Shoppingerlebnis. Diese Dienstleistungen dienen dazu, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Konvertierungsrate unserer Marken zu erhöhen," erklärt Lubomira Rochet, Chief Digital Officer von L'Oréal.

"Wir freuen uns, mit L'Oréal, dem Weltmarktführer im Kosmetikbereich, zusammenarbeiten zu dürfen. Dank unserer Augmented Reality-Technologie haben die Kunden die Möglichkeit, verschiedene Make-up-Produkte zu testen, die digital auf das Gesicht projiziert werden," sagt Alice Chang, CEO von Perfect Corp. "Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein in der Beauty-Industrie und ermöglicht Kosmetikliebhabern weltweit, L'Oréal-Produkte auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben."

Die Partnerschaft mit L'Oréal Paris und Yves Saint Laurent nahm in Japan ihren Anfang. Die erste Phase der Zusammenarbeit bestand aus 64 Cannes-Looks, die YouCam Makeup gemeinsam mit L'Oréal Paris anlässlich der diesjährigen Filmfestspiele vorstellte und für die YouCam-Nutzer in den USA, Indien, Mexiko und Russland erhältlich waren. Jedes dieser Looks wurde mit den Make-up-Produkten von L'Oréal Paris kreiert.

Verfügbarkeit

YouCam Makeup ist kostenlos im App Store und Google Play erhältlich.

Über L'Oréal

Seit mehr als hundert Jahren engagiert sich L'Oréal mit Begeisterung im Dienste der Schönheit. Mit seinem einzigartigen internationalen Portfolio mit 34 verschiedenen Marken, die sich gegenseitig ergänzen, erzielte der Konzern im Jahr 2016 Umsätze in Höhe von 25,8 Mrd. Euro und beschäftigt 89.300 Mitarbeiter weltweit. Als weltweit führendes Kosmetikunternehmen ist L'Oréal in allen Vertriebskanälen präsent: Massenmarkt, Kaufhäuser, Apotheken und Drogerien, Friseursalons, Travel Retail, Markeneinzelhandel und e-Commerce. Forschung und Innovation sowie ein engagiertes Forschungsteam mit 3.870 Mitarbeitern bilden das Zentrum von L'Oréals Strategie, deren Ziel es ist, der Anforderung nach Schönheit in der gesamten Welt gerecht zu werden. L'Oréals Engagement für Nachhaltigkeit "Sharing Beauty With All" verfolgt bis zum Jahr 2020 ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige Entwicklung entlang der Wertschöpfungskette des Konzerns. www.loreal.com

Über Perfect Corp.

Perfect Corporation widmet sich mit einer einzigartigen mobilen Plattform den Themen rund um Schönheit sowie Mode und ist stets darum bemüht, den Bedürfnissen von Fashion- und Beauty-Fans gerecht zu werden. Mit ihren weltweit erfolgreichen Beauty-Apps für virtuelle Kosmetikanwendungen und zur Bearbeitung sowie Verbesserung von Selfies zielt Perfect Corp. darauf ab, bei der Interaktion zwischen Kosmetikunternehmen, Konsumenten und Kosmetikprodukten mitzuwirken. Weitere Informationen über Perfect Corp. finden Sie unter de.perfectcorp.com.

