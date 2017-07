Hannover - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte mit Gewinnen oberhalb von 12.400 Punkten in die neue Handelswoche starten, so die Analysten der NORD LB. Die Börsen würden auf positive Unternehmenszahlen hoffen. Weiterhin scheinen die freundlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die mit einem nur eher bescheidenen Lohnwachstum zudem keine Signale in Richtung verstärkter Inflationsgefahren geliefert haben, stützend für die internationalen Aktienmärkte zu sein, so die Analysten der NORD LB.

Den vollständigen Artikel lesen ...