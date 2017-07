Hannover - Nach dem turbulenten G20-Treffen können sich die Marktteilnehmer in dieser Woche wieder auf neue Datenveröffentlichungen konzentrieren, so die Analysten der NORD LB. Die wichtigsten Bekanntgaben stünden allerdings in der zweiten Wochenhälfte an, so dass der Start heute, morgen und am Mittwoch wohl eher gemäßigt ausfallen werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...