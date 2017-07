Andersen Global freut sich, seine neue Präsenz in Ägypten bekannt zu geben, die auf einem Kooperationsvertrag mit Maher Milad Iskander und Co., einer ägyptischen Steuer- und Rechtsberatungskanzlei mit Sitz in Kairo beruht.

"Unsere Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen von Andersen Global verbessert unsere Fähigkeit, an Standorten rund um den Globus hochqualitative, nahtlose Abdeckung bereitzustellen. Die Bereitstellung eines umfassenderen Leistungsspektrums und die Kombination von Steuer- und Rechtsberatung wird für unsere Kunden große Vorteile bringen", sagte Maher Milad Iskander, Managing Partner von Maher Milad Iskander und Co. "Kundenservice auf höchstem Niveau ist unsere oberste Priorität und die Arbeit mit Fachleuten, die diese Einstellung teilen, ist uns sehr wichtig."

Maher Milad Iskander und Co. bietet eine breite Palette von Rechtsdienstleistungen an, insbesondere Fusions- und Übernahmetransaktionen, Finanz- und Bankdienstleistungen und Streitbeilegung, zusätzlich zu einem kompletten Spektrum an Steuerdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in Ägypten, in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Fertigung, Textil, Energieversorgung, Telekommunikation, Pharma, Lebensmittel und Tourismus.

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Tax, kommentierte: "Ägypten ist das drittgrößte Land von Afrika und gilt als eines der primären Schwellenländer der Welt. Die Hinzufügung von Maher Milad Iskander und Co. stärkt unser Unternehmen und ist Teil einer größeren Expansionsstrategie in der Region. Maher und sein Expertenteam unterstreicht unser Engagement für die weltweite Bereitstellung von hervorragendem Service."

Maher Milad Iskander und Co. schließt sich Andersen Global mit über 70 Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Experten, Fachleuten und Verwaltungspersonal an. Andersen Global beschäftigt über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 64 Niederlassungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170710005416/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700