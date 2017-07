Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Ökonomen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) haben die Bundesregierung zu Maßnahmen für ein noch stärkeres Wachstum der Arbeits- und Lohnkosten aufgefordert, um den deutschen Leistungsbilanzüberschuss abzubauen.

"Es wäre besser, wenn Deutschland zumindest für eine gewisse Zeit noch höhere Arbeits- und Lohnkostenzuwächse hätte, um den Euroraum zu stabilisieren", sagte der wissenschaftliche IMK-Direktor Gustav Horn bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wirtschaftspolitisch steht einem beschleunigten Lohnzuwachs nichts entgegen." Deutschland habe sich "im Gegenteil im G20-Abschlussdokument dazu verpflichtet".

Die hohen Überschüsse in der deutschen Leistungsbilanz sorgten für scharfe Kritik unter Ökonomen, internationalen Organisationen und ausländischen Politikern, erklärte das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut in seinem neuen Arbeits- und Lohnstückkostenreport. Durch eine stärkere Lohnentwicklung hat die Entwicklung der Arbeitskosten in Deutschland demnach in den vergangenen fünf Jahren angezogen - allerdings seien damit die Effekte einer sehr langen Schwächephase in den 2000er Jahren nur zum kleineren Teil ausgeglichen.

Deutschland lag bei den Arbeitskosten für die private Wirtschaft laut den neuen Daten Ende 2016 mit 33,60 Euro pro Stunde an siebter Stelle unter den Ländern der Europäischen Union (EU). Mit nominal 2,5 Prozent lag der Zuwachs der deutschen Arbeitskosten 2016 über dem Durchschnitt von 1,6 Prozent in der gesamten EU und 1,3 Prozent im Euroraum.

"Die deutsche Wirtschaft ist international enorm wettbewerbsfähig", erklärte Horn. "Diese Wettbewerbsfähigkeit muss sich auch in der Lohnentwicklung niederschlagen, um die Stabilität nicht zu gefährden." Nötig sei "ein gesamtwirtschaftlicher Impuls des Staates" durch ein Investitionsprogramm, das dann größere Lohnsteigerungen möglich machen würde. Horn forderte von der Bundesregierung zudem Maßnahmen zur besseren Gestaltung des Arbeitsmarktes - etwa durch erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen.

