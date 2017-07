München/Berlin/Idstein (ots) - Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert das Platooning-Projekt von DB Schenker, MAN und der Hochschule Fresenius. Erste Testfahrten starten im Frühjahr 2018.



DB Schenker, MAN und die Hochschule Fresenius erhalten für ihre gemeinsame Entwicklung vernetzter Lkw-Kolonnen eine Förderung des Bundes. Ein entsprechender Bescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur über rund zwei Millionen Euro liegt vor. Das wissenschaftlich begleitete Platooning-Projekt soll für 20 Monate von Juni 2017 bis Januar 2019 gefördert werden.



Die Kooperationspartner werden erstmals Lkw-Platoons im Alltagsbetrieb auf dem Digitalen Testfeld Autobahn A9 über mehrere Monate auf ihre Praxistauglichkeit und Systemsicherheit sowohl im realen Straßenverkehr als auch in den Logistikabläufen von DB Schenker testen. Dabei geht es auch darum, potentielle Auswirkungen der neuen Technologie auf den Beruf des Lkw-Fahrers zu untersuchen. Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: "Das automatisierte und vernetzte Fahren ist schon bald Realität. Mit dem Projekt Lkw-Platooning kommt die Technologie vom Labor auf die Straße. Die Hightech-Trucks halten sicheren Abstand und kommunizieren miteinander. Der Verkehr fließt flüssiger und sicherer, die Kapazität auf unseren Straßen und der Komfort in der Kabine steigen. Fahrer und Umwelt werden dadurch entlastet. Mit dem Projekt baut die DB ihr Knowhow als moderner Mobilitäts- und Logistikanbieter weiter aus. Der Bund bringt innovative Forschungsprojekte rund um das automatisierte und vernetzte Fahren auf die Straße und stellt dafür insgesamt 100 Millionen Euro Fördergelder bereit. Mit der Entwicklung und Erprobung vernetzter Lkw starten wir ein weiteres Projekt auf unserem Digitalen Testfeld Autobahn A9. Ziel unserer Förderung ist, Deutschland zum Leitmarkt für das automatisierte und vernetzte Fahren zu machen."



Jochen Thewes, CEO der Schenker AG: "Wir freuen uns über die Förderzusage des Ministeriums. DB Schenker leistet mit seinen Projektpartnern Pionierarbeit, um die Markteinführung der Platooningtechnologie für Lkw in Deutschland vorzubereiten. Mit frühzeitigen, umfassenden Tests im realen Straßenverkehr belegen wir einmal mehr unsere Vorreiterrolle bei der Digitalisierung. Das Projekt zeigt unseren Anspruch und Ehrgeiz, in der Transport- und Logistikbranche Treiber digitaler Geschäftsmodelle im Sinne unserer Kunden zu sein."



Die Fördersumme wird je nach Budgetbedarf der Projektpartner aufgeteilt. DB Schenker wird das Projekt gesamthaft koordinieren. Ab dem Frühjahr 2018 werden die ersten Testfahrten auf dem Digitalen Testfeld Autobahn auf der A9 zwischen den DB Schenker-Niederlassungen München und Nürnberg durchgeführt. MAN wird zu diesem Zweck moderne Versuchsfahrzeuge bauen. Dazu Joachim Drees, Vorsitzender des Vorstandes von MAN Truck & Bus und MAN SE: "Wir freuen uns über die Förderung dieses wichtigen Projektes, das es MAN ermöglicht, zusammen mit unseren Projektpartnern das Lkw-Platooning erstmals in einer mehrmonatigen Praxisanwendung im realen Logistikalltag mit Berufskraftfahrern zu testen."



Die Hochschule Fresenius erforscht die Auswirkungen der neuen Technologie auf die Fahrer im Platoon. Schwerpunkte liegen dabei auf der neurophysiologischen und psychosozialen Ebene. "Es ist wichtig, von Beginn an die Menschen mitzunehmen, die von der Entwicklung zentral betroffen sind", sagt Professor Dr. Christian T. Haas, Leiter des Institutes für komplexe Gesundheitsforschung an der Hochschule Fresenius. "Unsere Erkenntnisse aus der Untersuchung der Effekte an der Mensch-Maschine-Schnittstelle fließen unmittelbar zurück in die Technologieentwicklung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen." Zu Beginn verkehren die Lkw zunächst ohne Ladung, um die Fahrbedingungen im Alltagsverkehr zu untersuchen und die Fahrer zu schulen. Im Laufe des Jahres 2018 sollen bis zu drei Fahrten täglich mit realen Ladungen unterwegs sein.



Unter Platooning versteht man ein System für den Straßenverkehr, bei dem mindestens zwei Lkw auf der Autobahn mit Hilfe von technischen Systemen vernetzt werden und in geringem Abstand hintereinander fahren können. Alle Lkw im Platoon sind mittels elektronischer Kommunikation verbunden. Die elektronische Kopplung der Fahrzeuge gewährleistet die Verkehrssicherheit. Das primäre Ziel ist hierbei, durch das so erzeugte Windschattenfahren eine Kraftstoff-Einsparung von insgesamt bis zu zehn Prozent zu erreichen. Mit der Einsparung ist auch eine Reduzierung der CO2-Emission verbunden. Die Projektpartner erwarten zudem neue Erkenntnisse für die Optimierung der gesamten Logistikkette sowie für die gesellschaftliche Akzeptanz neuer Technologien. Im Mai 2017 hatten DB Schenker und MAN bereits einen Kooperationsvertrag zur Zusammenarbeit beim Platooning unterzeichnet.



