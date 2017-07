Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse steigt bei dem US-Unternehmen Trumid ein. Die Eschborner investieren 10 Millionen US-Dollar in eine Minderheitsbeteiligung an der Finanztechnologiefirma, die ein elektronisches Handelsnetz für Unternehmensanleihen anbietet.

Trumid wird die zusätzlichen Mittel durch den Deutsche-Börse-Einstieg nutzen, um sein Technologieangebot weiter zu verbessern und auszubauen. Beide Unternehmen wollen zudem gemeinsam Produkte und Dienstleistungen für den europäischen Markt entwickeln.

"Trumid hat bereits seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, einen neuen transparenten, elektronischen und effizienten Marktplatz für Kredite und Anleihen in den USA anzubieten. Durch unser Investment erhalten wir tiefen Einblick in diesen sich rasch entwickelnden Markt. Wir arbeiten zudem an Möglichkeiten zur weiteren Zusammenarbeit", so Vorstandsmitglied Hauke Stars, verantwortlich für den Bereich Cash Market.

Trumid bietet seinen Kunden zudem eine elektronische Kredithandelsplattform, die es Buy-Side- und Sell-Side-Marktteilnehmern ermöglicht, direkt und anonym miteinander zu handeln. Über die Plattform können Marktteilnehmer gemeinsam und transparent die Preisgestaltung bestimmen und Transaktionen zum marktgeprüften Preis durchführen.

Das 2014 in New York gegründete Unternehmen hat unlängst eine Finanzierungsrunde über 28 Millionen Dollar abgeschlossen, an der sich unter anderem der chinesische Investor Creditease beteiligt hat.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/bam

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 10, 2017 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.