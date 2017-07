Hamburg (ots) -



Für die Sendung "Wissen" besuchte ein Kamerateam von n-TV das Technics Werk im japanischen Utsunomiya, in dem die Neuauflage der Plattenspielerikone SL-1200 hergestellt wird. Im Interview spricht Michiko Ogawa, Direktorin von Technics und selbst gefeierte Jazzpianistin, über die Rückkehr des SL-1200. Tetsuya Itani, technischer Leiter bei Technics und bereits an der Entwicklung des Ursprungsmodells beteiligt, erläutert die aufwendige Fertigung von Hand und mit welchen technischen Neuerungen das aktuelle Modell abermals verbessert werden konnte.



