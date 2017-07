Frankfurt - Rund 0,5 Prozent machte der deutsche Aktienindex in der vergangenen Woche gut, so die Deutsche Börse AG. Von seinen Höchstständen habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) allerdings tendenziell verabschiedet. Markus Reinwand sehe in der Abwärtstendenz eine Korrektur überzogener Erwartungen und mache dies unter anderem an dem Unterschied zwischen der Konjunkturstimmung und den tatsächlichen Wachstumsraten fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...