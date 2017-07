Pressemitteilung von iFunded.de:

- Derzeit einzige Immobilien-Crowdfunding-Anleihe

- Gesamtinvestitionsvolumen: 10 Millionen Euro

- Private-Placement-Mindestanlage von 100.000 Euro, gefolgt von öffentlichem Angebot mit 1.000 Euro Mindestanlage

- 5,5 Prozent Rendite p.a. - halbjährliche Zinszahlung

Die Online-Immobilien-Investmentplattform iFunded.de bringt Deutschlands größtes Crowdfunding-Projekt für Immobilien an den Start: Für das neue Projekt "Eisenzahnstraße" nahe des Berliner Kurfürstendamms werden insgesamt zehn Millionen Euro eingesammelt. iFunded erweitert damit sein Produktportfolio, bietet den Anlegern besicherte Wertpapiere in Form von Anleihen zur Zeichnung an und geht als eine der deutschlandweit ersten digitalen Immobilien-Investmentplattformen den Schritt in die regulierte Finanzanlagenwelt. "Mit der Anleihe verfolgen ...

